13 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Gönül Dağı bu hafta var mı, günü mü değişti? Açıklama geldi!

TRT 1 ekranlarında her hafta Cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisi bu hafta yayın akışında yer almadı. Bu gelişmelerin ardından dizinin yayın akışından çıkarıldığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Başrollerinde Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın bulunduğu Gönül Dağı izleyicileri yayın akışında olmaması nedeniyle arama motorlarında araştırmalara başladı. Bu gelişmelerin ardından kanal yönetiminden açıklama geldi. Peki, Gönül Dağı bu hafta var mı, günü mü değişti? 13 Kasım Gönül Dağı yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? İşte 13 Kasım TRT1 yayın akışı!
GÖNÜL DAĞI BU HAFTA NEDEN YOK?
13 Kasım Cumartesi TRT 1'de ekrana gelmesi planlanan Gönül Dağı dizisi hakkında kanal yönetiminden açıklama geldi.
GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Türkiye-Cebelitarık Dünya Kupası Eleme maçının TRT 1'de ekrana gelmesi nedeniyle "Gönül Dağı" yeni bölümü 20 Kasım Cumartesi yayınlanacak.