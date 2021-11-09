Yemekteyiz Berkay'ın Selin Ciğerci, Bircan Bali ve Bahar Candan gibi ünlü isimlerle tanışıklığı herkesi şoke etti! Meğer Youtube kanalında...
TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yarışmacılar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Her hafta farklı yarışmacıların katıldığı programda haftanın finalinde bir isim 15 bin TL'lik ödülü alıyor. Bu hafta yarışmacılar arasında en çok dikkat çeken isim Berkay Demirci oldu. Dijital mecrada Gıybet Mi programı sunan Demirci'nin kanalında bir çok ünlü ismi de ağırladığı ortaya çıktı. Peki; Yemekteyiz Berkay kimdir? Berkay Demirci kaç yaşında, nereli? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Berkay kaç puan aldı, menüsü ne? İşte İnstagram hesabı...
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugünkü yarışmacısı Berkay Demirci oldu. Her hafta 5 yarışmacının yarıştığı ve sadece bir yarışmacının büyük ödüle sahip olduğu programda bu haftaki yarışmacılar çok konuşuldu. Özellikle Berkay Demirci'nin Youtube kanalının olduğunu öğrenenler şaşkınlık yaşadı. Demirci'nin 3 yıldır Gıybet Mi programı sunduğu öğrenildi. Kanalında magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerini ağırladığı ortaya çıktı.
YEMEKTEYİZ BERKAY DEMİRCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Berkay Demirci 12 Mayıs 1995 doğumludur. 26 yaşındaki yarışmacı İstanbul'da yaşamaktadır. Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu olan Demirci Youtuberlık yapıyor.
Dijital mecrada Gıybet Mi programıyla 3 senedir internet kullanıcılarıa videolar çeken Berkay Demirci'nin programları milyonlarca kişi tarafından izleniyor.
Yetenekli yarışmacı bu kez gözünü Yemekteyiz programındaki ödüle dikti. Berkay Demirci ayrıca Karaköy'de de bi restorant işletiyor.