Yemekteyiz Berkay’ın Selin Ciğerci, Bircan Bali ve Bahar Candan gibi ünlü isimlerle tanışıklığı herkesi şoke etti! Meğer Youtube kanalında...

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının bugünkü yarışmacısı Berkay Demirci oldu. Her hafta 5 yarışmacının yarıştığı ve sadece bir yarışmacının büyük ödüle sahip olduğu programda bu haftaki yarışmacılar çok konuşuldu. Özellikle Berkay Demirci'nin Youtube kanalının olduğunu öğrenenler şaşkınlık yaşadı. Demirci'nin 3 yıldır Gıybet Mi programı sunduğu öğrenildi. Kanalında magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerini ağırladığı ortaya çıktı.