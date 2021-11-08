Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 08.11.2021 16:22
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    • 08.11.2021 16:25
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 8 Kasım 2021 | Yusuf acıdı eve aldı eşi Seher, İsmail ile kaçtı! Canlı yayında büyük yüzleşme

    Esra Erol'da Atv canlı yayınında bugün yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Günler sonra Kübra’nın eşi Sezer yine geliyor! Sezer’in son hamlesi çok konuşulacak! Kübra - Sezer cephesinde şok gelişme! Eşi Ali ile birlikte Ramazan’ı dolandırdığını itiraf etti! Ramazan tüm gerçekleri anlatmaya geliyor! Acıyıp evinde misafir ettiği İsmail, Yusuf’un eşi Seher ile kaçtı! İsmail ilk kez konuşacak! Eşi defalarca kaçtı o her defasında affetti! Adem, eşi Fatma ile karşı karşıya gelecek! 15 Temmuz’da markete gidiyorum diye evden çıktı, kayboldu! Arzu’nun ailesnin feryadı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol Atv canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz... Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16:20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL - TIKLA

    Günler sonra Kübra'nın eşi Sezer yine geliyor! Sezer'in son hamlesi çok konuşulacak! Kübra - Sezer cephesinde şok gelişme!

    Eşi Ali ile birlikte Ramazan'ı dolandırdığını itiraf etti! Ramazan tüm gerçekleri anlatmaya geliyor!


        Acıyıp evinde misafir ettiği İsmail, Yusuf'un eşi Seher ile kaçtı! İsmail ilk kez konuşacak!

        Eşi defalarca kaçtı o her defasında affetti! Adem, eşi Fatma ile karşı karşıya gelecek!

        15 Temmuz'da markete gidiyorum diye evden çıktı, kayboldu! Arzu'nun ailesnin feryadı!
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 8 Kasım 2021 | Yusuf acıdı eve aldı eşi Seher, İsmail ile kaçtı! Canlı yayında büyük yüzleşme
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