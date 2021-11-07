Esra Erol'da programına katılan Gülten Türkmen'in, TikTok itirafı şok etti

Gülten Türkmen, Esra Erol'da programında herkesi şok etti. Türkmen, "Eşimle beraber TikTok'tan birini dolandırdım, çok pişmanım. Evet, TikTok'tan tanıştığım Ramazan Çamak'ı 3 araba parası kadar dolandırdım. Ramazan'ın hayatını maddi manevi mahvettim. Ondan milyonlar önünde özür dilerim. Benim yüzümden eşinden boşandı. Şu an çok pişmanım. Ama bunun suçlusu benim kadar kocamdır. Kocam her şeyi biliyordu" dedi.

Bahsi geçen Ramazan Çamak canlı yayına bağlanıp "Gülten çok dürüst biri" diyerek ikinci şoku yaşattı. Ardından kocası ise "Karım yalan söylüyor, evet TikTok'a benim yanımda girdi. Ben ona mani olamadım" dedi. Gülten Türkmen "Eşimden boşanmak istiyorum. Ramazan'ı da hayatımdan çıkarmak istiyorum" diyerek Erol'dan yardım istedi.