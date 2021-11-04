Esra Erol ‘En İyi Kadın Sunucu’ seçildi! Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vurdu sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu
Esra Erol 'En İyi Kadın Sunucu' seçildi! Atv ekranlarına yayınlanan Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Esra Erol, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen Altın 61 Ödülleri törenine katıldı. Törende 'En İyi Kadın Sunucu' ödülüne layık görülen ünlü sunucu, şıklığı ve güzelliğiyle geceye damga vurdu. Sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Erol, adeta iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Esra Erol'un ödül töreninden yaptığı o paylaşım...
04.11.2021 23:43
- Son Güncelleme: 04.11.2021 23:43
Sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Esra Erol, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.