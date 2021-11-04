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Esra Erol ‘En İyi Kadın Sunucu’ seçildi! Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vurdu sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu

Esra Erol 'En İyi Kadın Sunucu' seçildi! Atv ekranlarına yayınlanan Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün izleyiciyle buluşan başarılı sunucu Esra Erol, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen Altın 61 Ödülleri törenine katıldı. Törende 'En İyi Kadın Sunucu' ödülüne layık görülen ünlü sunucu, şıklığı ve güzelliğiyle geceye damga vurdu. Sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmeyen Erol, adeta iltifat yağmuruna tutuldu. İşte Esra Erol'un ödül töreninden yaptığı o paylaşım...

04.11.2021 23:43 - Son Güncelleme: 04.11.2021 23:43
Esra Erol ‘En İyi Kadın Sunucu’ seçildi! Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vurdu sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu

Atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen Altın 61 Ödülleri töreninde 'En İyi Kadın Sunucu' ödülüne layık görüldü.

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Esra Erol ‘En İyi Kadın Sunucu’ seçildi! Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vurdu sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu

Törene taş detaylı siyah ceketi ve yırtmaçlı pantolonuyla katılan Erol, şık ve zarif seçimiyle göz kamaştırdı.

Esra Erol ‘En İyi Kadın Sunucu’ seçildi! Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vurdu sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu

Sunuculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendine hayran bırakan Esra Erol, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Esra Erol ‘En İyi Kadın Sunucu’ seçildi! Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vurdu sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu

Ünlü sunucu, söz konusu paylaşımının altına ise "İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından Altın 61 Ödülleri töreni En İyi Kadın Sunucu ödülümü almanın sevinci... Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" notunu ekledi.

Esra Erol ‘En İyi Kadın Sunucu’ seçildi! Güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vurdu sosyal medyada iltifat yağmuruna tutuldu

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma "Tebrikler ödüller kraliçesi", "Sen bu ödülünü fazlası ile hak ettin", "Her şeyin en güzeline layıksın" yorumları yapıldı.

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