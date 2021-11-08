Üç Kuruş son bölüm Youtube izleme linki! Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz! Üç Kuruş izle ikinci bölüm Show TV!

Üç Kuruş izle ikinci bölüm Show TV! Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz! Üç Kuruş son bölüm Youtube izleme linki! Show TV'de geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Üç Kuruş dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ay Yapım tarafından ekranlara gelen dizi fenomen haline geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi bu akşam 2. bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunulacak. İşte diziyi canlı olarak izleyebileceğiniz SHOW TV ekranı ve son bölüm seçeneği ile Youtube linki!
ÜÇ KURUŞ DİZİSİ 2. BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20:00'da yayınalanacak.
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ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Üç Kuruş 1. Bölümünde; Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir.