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    • Televizyon
    • 09.11.2021 08:55
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    • 09.11.2021 08:55
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    Üç Kuruş son bölüm Youtube izleme linki! Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz! Üç Kuruş izle ikinci bölüm Show TV!

    İlk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu ise Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Her hafta Pazartesi akşamları yayınlanan dizinin 2. bölümü 8 Kasım'da yayınlanacak. Yeni bölüme sayılı saatler kala diziseverler tarafından Üç Kuruş canlı izleme linki araştırılıyor. İşte Üç Kuruş izle ikinci bölüm Show TV! Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz! Üç Kuruş son bölüm Youtube izleme linki!

    Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz!

    Üç Kuruş izle ikinci bölüm Show TV! Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz! Üç Kuruş son bölüm Youtube izleme linki! Show TV'de geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Üç Kuruş dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. Ay Yapım tarafından ekranlara gelen dizi fenomen haline geldi. Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları ve Nesrin Cavadzade gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizi bu akşam 2. bölümüyle izleyicilerin beğenisine sunulacak. İşte diziyi canlı olarak izleyebileceğiniz SHOW TV ekranı ve son bölüm seçeneği ile Youtube linki!

    ÜÇ KURUŞ DİZİSİ 2. BÖLÜM (YENİ BÖLÜM) NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

    Show TV'nin sevilen dizisi Üç Kuruş 8 Kasım 2021 Pazartesi günü saat 20:00'da yayınalanacak.

    ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Üç Kuruş 1. Bölümünde; Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal'ın yolu katille kesişir.

        ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Üç Kuruş 2. Bölüm Ön İzlemesi Yayında! Kartal'ın Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yaptığı sahnede "Sizin ön yargılarınız size yetiyor maşallah. Kafanızı değiştiremiyorsunuz, size benzemeyene kötü diyorsunuz, pis diyorsunuz. Halbuki hangisi daha kolay; bizim değişmemiz mi? Sizin kafanızı değiştirmeniz mi? Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın! Öyle konuşun, olmaz mı? " sözleri toplumdaki ön yargılara ve ötekileştirmeye dair birçok noktanın altını çiziyor.

        ÜÇ KURUŞ KONUSU NE?

        Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

        ÜÇ KURUŞ OYUNCULARI KİMLER?

        Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.

        Efe (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.

        İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.

        Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.

        Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.

        Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.

        Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.

        Halit (Ercan Kesal) - Efe'nin akıl hocası.

        Bülent Komiser (Burak Altay) - Cinayet Büro'nun amiri.

        Yardımcı karakterler

        Ruşen (Mustafa Kırantepe)

        Şesu (Uğur Yıldıran)

        Batu (Aytaç Uşun)

        Mesut (Cenk Kangöz)

        Hazal (Tuğçe Yolcu)

        Şahin (Umutcan Ütebay)

        Halide (Damla Makar)

        Nesrin (Melisa Yıldırımer)

        Semiha (Süreyya Kilimci)

        Konyalı (Alişan Uğur)

        Sahir (Muttalip Müjdeci)

        Peri (Asena Girişken)

        Mirsad (Erkan Üçüncü)

        Neşe (Aylin Engör)

        Kamil (Volkan Kıran)

        Ahmet (Özkan Özipek)

        Seco (Ömer Çobanoğlu)

        Hüseyin (Ömer Civan Şit)
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        Haberler Televizyon Üç Kuruş son bölüm Youtube izleme linki! Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz! Üç Kuruş izle ikinci bölüm Show TV!
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