Üç Kuruş son bölüm Youtube izleme linki! Üç Kuruş izle yeni bölüm canlı full kesintisiz! Üç Kuruş izle ikinci bölüm Show TV!

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Üç Kuruş 2. Bölüm Ön İzlemesi Yayında! Kartal'ın Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yaptığı sahnede "Sizin ön yargılarınız size yetiyor maşallah. Kafanızı değiştiremiyorsunuz, size benzemeyene kötü diyorsunuz, pis diyorsunuz. Halbuki hangisi daha kolay; bizim değişmemiz mi? Sizin kafanızı değiştirmeniz mi? Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın! Öyle konuşun, olmaz mı? " sözleri toplumdaki ön yargılara ve ötekileştirmeye dair birçok noktanın altını çiziyor.