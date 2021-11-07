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    • Televizyon
    • 07.11.2021 12:18
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    • 07.11.2021 12:37
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    Kaan'ın Akif'in oğlu olduğu sonunda ortaya çıktı Türkiye Kardeşlerim'i izledi! İşte bomba bir fragman daha: Kardeşlerim 28. fragman...

    Kaan'ın Akif'in oğlu olduğu sonunda ortaya çıktı Türkiye Kardeşlerim'i izledi! Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Kardeşlerim sıcacık hikâyesi ile cumartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Hesaplaşma Vakti etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı. Son bölümde ortaya çıkan gerçeğin ardından gözler Kardeşlerim 28. bölüm fragmanına çevrildi.

    Kaan'ın Akif'in oğlu olduğu sonunda ortaya çıktı Türkiye Kardeşlerim'i izledi! İşte Atv'nin reyting rekrotmeni dizisi Kardeşlerim'in merakla beklenen 28. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

    TÜRKİYE KARDEŞLERİM'İ İZLEDİ!

    Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 27. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu.

    Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %8,99 izlenme oranı ve %22,39 izlenme payı alarak birinci oldu.

    Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Hesaplaşma Vakti etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

    KARDEŞLERİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    SUZAN AKİF'İ KENDİ OYUNU İLE VURDU!

    Okuldaki kostüm balosuna gidebilmek için herkes seferber olur. Parayı toparlamak için Doruk ile Asiye şarkı söyledi, Oğulcan ile Ömer de araba ile seyyar yemek satışı yaptı.

        Suzan, Kaan'ın Akif oğlu olduğundan şüphelenir ve bunu kanıtlamak için Harika ile iş birliği yaparak hem ikisinden de DNA örneği almayı başarırlar. Berk, Aybike'nin babası Orhan'a hiç beklenmedik şekilde yardım eder. Şengül'ün ütülerken yaktığı Nebahat'in gömleğinin parasını öder.

        Balo renkli başar. Süsen balonun kraliçesi Ömer kralı seçilir ancak gece olaylı biter. Suzan sonunda bombayı patlatır. Zamanında Akif'in ona yaptığı gibi o da herkesin içinde bu gerçeği açıklar ve Kaan'ın babasının Akif olduğunu söyler. Üstelik elinde DNA raporu vardır.

        Ömer'in ihbar ettiği hırsız çetesi intikam almaya gelir. Şengül ve Orhan onları durdurmaya çalışır ancak Ömer'i evde bulamayan adamlar etrafı dağıtırken Orhan'ı da hırpalarlar.
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        Haberler Televizyon Kaan'ın Akif'in oğlu olduğu sonunda ortaya çıktı Türkiye Kardeşlerim'i izledi! İşte bomba bir fragman daha: Kardeşlerim 28. fragman...
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