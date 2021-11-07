Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %8,99 izlenme oranı ve %22,39 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Hesaplaşma Vakti etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.