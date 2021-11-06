Kardeşlerim’in Orhan’ı Cüneyt Mete’nin eşi Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı! Meğer Kuruluş Osman’ın güzeller güzeli o ismiyle...

Daha sonra Kurtlar Vadisi, Yeni Evli ve Kayıp Prenses isimli dizilerde rol alan özellikle rol aldığı Beni Affet dizisinde dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak ise Aşk ve Mavi dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Cüneyt Mete bu dizide Cemal karakterini canlandırmıştır.

İşte başta Cüneyt Mete olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

