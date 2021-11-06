Kardeşlerim'in Orhan'ı Cüneyt Mete'nin eşi Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı! Meğer Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli o ismiyle...
Başarılı oyuncu Cüneyt Mete, kadrosunda Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Orhan karakteriyle büyük beğeni topladı. Başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Cüneyt Mete'nin eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da rol alan meslektaşıyla evli olduğunu duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Cüneyt Mete'nin güzeller güzeli eşi... İşte başta Cüneyt Mete olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
06.11.2021 11:40
- Son Güncelleme: 06.11.2021 11:40
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu oyuncu Cüneyt Mete 1970 İzmir doğumludur. Unutma Beni dizisi ile 2006 yılında ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
Daha sonra Kurtlar Vadisi, Yeni Evli ve Kayıp Prenses isimli dizilerde rol alan özellikle rol aldığı Beni Affet dizisinde dikkatleri üzerine çekmiştir. Son olarak ise Aşk ve Mavi dizisi oyuncu kadrosuna dahil olmuştur. Cüneyt Mete bu dizide Cemal karakterini canlandırmıştır.
İşte başta Cüneyt Mete olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.