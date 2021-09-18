Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun ve Doruk’u Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! O gerçeği duyan inanamadı meğer...
Kardeşlerim'in Asiye'si Su Burcu Yazgı Coşkun ve Doruk'u Onur Seyit Yaran herkesi şaşırttı! Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Doruk ile Asiye karakterlerini canlandıran Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun, başarılı oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Cumartesi akşamları Kardeşlerim dizisiyle izleyici karşısına çıkan iki oyuncunun arasındaki uyum da çok beğenildi. Başarılı oyunculuklarıyla gönülleri fetheden Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran'ın yaşlarını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Su Burcu Yazgı Coşkun için 'Göründüğünden daha küçükmüş' yorumları yapılırken Onur Seyit Yaran ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bakın Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran kaç yaşındaymış...
18.09.2021 20:32
- Son Güncelleme: 18.09.2021 20:32
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yeni sezona bomba bire giriş yaptı. Sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, bu sezon da milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.
Dizide Doruk ile Asiye karakterlerini canlandıran Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun arasındaki uyum ise bir kez daha gündem oldu.
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kardeşlerim'in başarılı oyuncuları Onur Seyit Yaran ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşlarını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.
Su Burcu Yazgı Coşkun için 'Göründüğünden daha küçükmüş' yorumları yapılırken Onur Seyit Yaran ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. İşte başta Su Burcu Yazgı Coşkun ve Onur Seyit Yaran olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...