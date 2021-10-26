EDHO Madam Anna gerçekte kim? EDHO Anna'yı kim oynuyor? Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oynadığı diziler!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümüyle bu akşam yayın hayatına başlıyor. Binlerce sıkı takipçisi olan EDHO'nun kadrosuna bir çok usta oyuncu dahil oldu. EDHO'da Madam Anna'yı canlandıran isim de bir hayli merak edildi. Peki EDHO Madam Anna gerçekte kim? EDHO Anna'yı kim oynuyor? Nurseli İdiz kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? Nurseli İdiz kiminle evli, çocuğu var mı?
EDHO MADAM ANNA GERÇEKTE KİM, HANGİ OYUNCU CANLANDIRIYOR?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 26 Ekim 2021 Salı günü yeni sezon 200. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizide Madam Anna karakterini canlandıran oyuncu Nurseli İdiz'dir. İdiz EDHO'da 'Dişi İplikçi' Madam'ı oynuyor.
NURSELİ İDİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Nurseli İdiz 6 Ekim 1960 İstanbul doğumludur. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun olan İdiz, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına adım attı.
Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.
EDHO 200. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine düşer. Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur.
Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.
İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.
Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.