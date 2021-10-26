EDHO Ağa Dayı kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Daha önce pek çok dizi ve filmlerde rol alan ödüllü usta oyuncu Uğur Yücel Eşkıya Dünyaya Hükümdar kadrosuna katıldı ve heyecanın dozu daha da arttı. İzleyiciler EDHO'da Ağa Dayı karakterine hayat verecek olan Uğur Yücel'in hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. İşte detaylar...
EDHO AĞA DAYI UĞUR YÜCEL KİMDİR?
Türkiye'de her kesimden insanın zevkle izlediği bir oyuncu olan Uğur Yücel, kabarelerle başladığı oyunculuk hayatına sinemada devam etmiş ve sadece oyunculukla sınırlı kalmayarak yönetmenlik ve senaristlik dallarında da birçok ödüle layık görülmüştür.
Uğur Yücel, 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen van'lıdır. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde öğrenim gördü. 1977 yılında konservatuvardayken tek kişilik oyunlara ve stand up gösterilerine başladı. 1975ile 1984 yılları arasında Kenter Tiyatrosu, Tef Kabare Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu ve Şan Müzikholünde çeşitli oyunlar oynadı. Yer aldığı kabareler ve müzikallerde Müjde Ar ve Sezen Aksugibi sanatçılarla çalıştı.
1984 yılında ilk kez "Fahriye Abla" adlı film ile sinemada oyunculuğa başladı. Ardından 1986 yılında "Teyzem" ve "Milyarder", 1987 yılında ise başrolündeŞener Şen'in oynadığı "Selamsız Bandosu" adlı filmde yer aldı. Sinemada çıkış yapması yine başrolünü Şener Şen ile paylaştığı 1987 yapımı "Muhsin Bey" ile oldu. Hemen arkasından 1988 yılında Ertem Eğilmez'in son filmi olan "Arabesk"de Müjde Ar, Şener Şen ve Necati Bilgiç ile birlikte rol aldı.