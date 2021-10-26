EDHO Ağa Dayı kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Uğur Yücel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

1994 yılında televizyon dünyasına girdi. Birçok dizi ve tv skeçlerinde rol alan oyuncu ilk kez "Aziz Ahmet" adlı televiyon dizisiyle yapımcılık, senaristlik ve oyunculuk yaptı. Sinemada oyunculuğa 1996 yılına kadar ara veren Yücel, bu dönem kendi filmlerini çekmek için hazırlıklarda bulundu.

1996 yılında "Eşkiya" adlı film ile sinemaya dönüş yaptı. 1996 yılında senaryosunu Yavuz Turgul'un yazıp yönettiği "Eşkıya" adlı filmde Şener Şen ile başrolde oynarken Uğur Yücel Cumali karakterini canlandırdı. Kamran Usluer,Sermin Hürmeriç, Yeşim Salkım, Kemal İnci, Özkan Uğur gibi oyuncularla birlikte oynadı.

Ardından 2000 yılında Kemal Sunal'ın ölümü üzerine "Balalayka" adlı filmde yer aldı.

Uğur Yücel, 1998 yılında "İkinci Bahar" adlı televizyon dizisinin ilk 8 bölümünü çekerek televizyon dünyasında çalışmaya devam etti. Ardından TRT'de yayınlanan "Karanlıkta Koşanlar" adlı televizyon dizisinde yönetmen, senarist ve oyuncu olarak yer aldı.

2003 yılında ilk uzun metrajlı filmi olan "Yazı Tura"da yapımcıi yönetmen ve senarist olarak karşımıza çıktı. Yapımcılığa aynı yıl "Alacakaranlık" adlı dizi ile devam etti. Aynı zamanda bu dizide oyuncu olarak da yer aldı. 2005 yılında "Hırsız Polis" adlı dizide canlandırdığı karakter ile büyük beğeni kazanan oyuncu ertesi yıl "Hayatımın Kadınısın" ve "Ramon" adlı filmlerde yönetmen olarak karşımıza çıktı.