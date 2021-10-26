EDHO'nun Deniz'i Burcu Binici'nin sosyal medyadaki seksi pozları nefes kesti! Makyajsız halini görenler ise dumura uğradı!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölümüyle 26 Ekim Salı günü ATV ekranlarında yayınlanacak. Yeni sezona yeni oyuncu kadrosuyla giriş yapan fenomen dizide Deniz karakteri dikkat çeken isimlerden oldu. Performansıyla gözleri üzerine çeken başarılı oyuncu Burcu Binici adından yine söz ettirmeyi başardı. Başarılı ve güzel oyuncunun sosyal medyadaki seksi pozları ise nefes kesti. Ancak makyajsız hali ile arasında dağlar kadar fark olan oyuncunun estetik yaptırdığı iddia edildi. İşte o fotoğraflar...
Beklenen gün geldi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleriyle bu akşamdan itibaren izleyisiyle buluşmaya başlayacak. Diziye 7. sezonda pek çok ünlü oyuncu dahil oldu. Dizinin yeni sezonunda Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun gibi usta oyuncular yer alıyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Deniz karakteriyle bir oyuncu daha katıldı. Başarolı oyuncu Burcu Binici de EDHO'nun yeni sezonunda olacak. Binici'nin sosyal medyadaki seksi pozlarını görenler bir daha baksa da majyajsız hali ise kafaları karıştırdı.
EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DENİZ KİMDİR?
EDHO'nun Deniz'i Emine'yle Tipi'nin yeğenidir. Deniz karakterini canlandıran oyuncu Burcu Binici'dir. 6 Temmuz 1986 yılında Erzurum'da doğan Binici dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. 4 kardeşli ailenin en küçük kızı olarak dünyaya gelmiştir.
BURCU BİNİCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, ASLEN NERELİ?
EDHO'nun parlayan yeni yıldızı Burcu Binici aslen Rize Hemşin'lidir. Çocukluğu Aydın'da geçen Burcu Binici liseye kadar olan eğitimlerini Aydın'da tamamladı. Küçük yaştan bu yana oyunculuk ve dansa merak salan Burcu Binici şan eğitimi almıştır. Kısa süre bankacılık yapan Burcu Binici ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı alanlarda çalıştı.
Anadolu Ateşi'nin dans topluluğuna katılan Burcu Binici 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu.
Ardından 2010 yılında "Sensiz Yaşayamam" dizisinde rol aldı.