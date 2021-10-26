EDHO’nun Deniz’i Burcu Binici’nin sosyal medyadaki seksi pozları nefes kesti! Makyajsız halini görenler ise dumura uğradı!

Beklenen gün geldi. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bölümleriyle bu akşamdan itibaren izleyisiyle buluşmaya başlayacak. Diziye 7. sezonda pek çok ünlü oyuncu dahil oldu. Dizinin yeni sezonunda Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun gibi usta oyuncular yer alıyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Deniz karakteriyle bir oyuncu daha katıldı. Başarolı oyuncu Burcu Binici de EDHO'nun yeni sezonunda olacak. Binici'nin sosyal medyadaki seksi pozlarını görenler bir daha baksa da majyajsız hali ise kafaları karıştırdı.