Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Televizyon
    • 26.10.2021 16:28
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    • 26.10.2021 16:29
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    ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 26 EKİM 2021| Hatice Hanım'ın oğlu ve gelini stüdyoda! 2 aylık hamileyken sokağa atılan Fatma...

    Atv Esra Erol'da canlı yayınında bugün... Hatice Hanım’ın oğlu Emrullah ve gelini Sedanur stüdyoya geliyor! Suzan Hanım'ın feryadı... Kızı Sema'nın fakir olduğu için kaçtığını iddia ediyor. 2 aylık hamile Fatma'yı eşi Utkan ve eşinin ailesi sokağa attı. Peki şimdi ne olacak? Ali Osman'ın büyük iddiası. 'Annem de babam da evden kaçtı' Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da ...

    Esra Erol | CANLI YAYIN

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün ele alınan konular Türkiye gündemine bomba gibi düşecek.13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, saat 16.20'de Atv'de kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ESRA EROL ATV CANLI YAYIN

    HATİCE HANIM'IN OĞLU EMRULLAH VE GELİNİ SEDANUR STÜDYOYA GELİYOR! TÜRKİYE ONLARI KONUŞUYOR!

    KIZIM SEMA, FAKİR OLDUĞUMUZ İÇİN DURAN'A KAÇTI! SUZAN HANIM'IN FERYADI!
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        Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE ATV LİNKİ 26 EKİM 2021| Hatice Hanım'ın oğlu ve gelini stüdyoda! 2 aylık hamileyken sokağa atılan Fatma...
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