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    • 25.10.2021 23:12
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    • 25.10.2021 23:13
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    Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır”

    Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında heyecanla izlenen 67’nci bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Milyonları ekran başına kilitlyen bölümün ardından merakla beklenen Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Aksiyon dolu sahneleriyle yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttıran fragmana Malhun Hatun’un “Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır” şeklindeki sözleri damga vurdu. Öte yandan karnından yaralanan Bala Hatun izleyicileri endişelendirdi. İşte Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı...

    Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Başrolünü Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına Malhun Hatun'un "Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    Öte yandan savaş meydanında karnına darbe alan Bala Hatun izleyicileri endişelendirdi.

    KURULUŞ OSMAN'IN 67. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
    Dizinin 67'nci bölümde; Katalan esirin Tekfur Kosses'in ismini vermesi üzerine Osman Bey, tekfurla esiri yüzleştirdi. Tekfur Kosses suçlamaları reddederken, bunun bir oyun olduğunu iddia etti. Tekfurlar arasındaki çatışmayı anlayan Osman Bey, bu durumu lehine çevirmeyi planlarken baskına uğrayan Turgut Bey'in Tekfur Nikola tarafından esir aldığını öğrendi.

        Gündüz Bey'i İnegöl Kalesi'ne göndererek Nikola'dan Turgut Alp'i serbest bırakmasını isteyen Osman Bey, tekfurları birbirine düşürmek için zekice bir plan yaptı. Bala Hatun ve Malhun Hatun ise Mari Kosses'in kilim siparişlerini yetiştirebilmek için güçlerini birleştirdi.

        Osman Bey elindeki Papaz Gregor kozunu oynamaya karar verirken, Nikola, kendisini kaçıran Turgut Bey'i teslim ederek Mari Kosses'i etkilemeyi planladı. Osman Bey ise Turgut Bey'i kurtarmak için Tekfur Kosses'in kafilesine pusu kurdu. Tekfur Rogatus'un gönderdiği Katalan savaşçılar da Turgut Bey'in peşindeydi. Kafilenin yolunu kesen Anselmo, Tekfur Kosses'le anlaştı ve pusu tehlikesine karşı yolunu değiştirmeye ikna ederek tuzağına çekti.

        Durumu haber alan Osman Bey planını değiştirdi ve kafilenin yolunu kesti. Osman Bey'in gelişiyle ortalık karıştı ancak fırsatı değerlendiren Anselmo, Turgut Bey'i alarak kaçmayı başardı ve izini kaybettirdi.

            Kayı Obası'nda tutulan Papaz Gregor, kolunda sakladığı sır nedeniyle sağlığını kaybetti. Kumral Abdal, yarayı tedavi ederken, Papaz Gregor'u ziyaret eden Osman Bey gizemi çözdü ve bu sayede herkesi ters köşeye yatıracak bir plan yaptı. Turgut Bey'i Katalanlardan satın alan Tekfur Rogatus ise Kayı Obası'na gelerek Papaz Gregor'la Turgut Bey'i takas etmeyi teklif etti.

            Şeyh Edebalı'ya akıl danışan Osman Bey, Papaz Gregor'u verip Turgut Bey'i kurtardı. Turgut Bey, başına gelenlerden ötürü Osman Bey'i suçladı. Diğer yanda Malhun Hatun kilimhanede yaşananlardan sorumlu olduğunu fark ettiği Gökçe'den hesap sordu. Obaya dönen Osman Bey, Kayı Obası'nın beylerini otağında topladı. Osman Bey konuşurken Papaz Gregor'un otağa girmesi ile herkes şoke oldu! Papaz Gregor'un gizemini çözen Osman Bey, böylece Tekfur Rogatus'un oyununu bozdu!

            Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
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            Haberler Televizyon Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır”
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