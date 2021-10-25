Kuruluş Osman 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır”

Başrolünü Burak Özçivit'in Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Milyonları ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına Malhun Hatun'un "Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır" şeklindeki sözleri damga vurdu.
Öte yandan savaş meydanında karnına darbe alan Bala Hatun izleyicileri endişelendirdi.
KURULUŞ OSMAN'IN 67. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Dizinin 67'nci bölümde; Katalan esirin Tekfur Kosses'in ismini vermesi üzerine Osman Bey, tekfurla esiri yüzleştirdi. Tekfur Kosses suçlamaları reddederken, bunun bir oyun olduğunu iddia etti. Tekfurlar arasındaki çatışmayı anlayan Osman Bey, bu durumu lehine çevirmeyi planlarken baskına uğrayan Turgut Bey'in Tekfur Nikola tarafından esir aldığını öğrendi.