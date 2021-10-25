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Züleyha resti çekti Fikret şaştı kaldı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim haklı olduğumu anlayacaksın”

Züleyha resti çekti Fikret şaştı kaldı! Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına Züleyha ile Fikret arasında geçen gerginlik damga vurdu. Fikret'in "Bir gün benim haklı olduğumu anlayacaksın" sözleri dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı...

25.10.2021 23:37 - Son Güncelleme: 25.10.2021 23:39
Züleyha resti çekti Fikret şaştı kaldı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim haklı olduğumu anlayacaksın”

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fikret ile Züleyha arasında yaşanan gerginliğin dikkat çektiği fragmana "Bir gün benim haklı olduğumu anlayacaksın" sözleri damga vurdu.

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Züleyha resti çekti Fikret şaştı kaldı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim haklı olduğumu anlayacaksın”

Nefes kesen fragmanın ardından Bir Zamanlar Çukurova 109'uncu bölümünde yaşananlar da tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 109. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Züleyha resti çekti Fikret şaştı kaldı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim haklı olduğumu anlayacaksın”

Züleyha, Hülya'dan gerçeği öğrenmek için İzmir'e gitmeyi kafasına koyunca Hakan ona eşlik etti. Yol boyunca Demir'le ilişkisini düşünen Züleyha, duyduğu pişmanlığı Hakan'la paylaştı.

Züleyha resti çekti Fikret şaştı kaldı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim haklı olduğumu anlayacaksın”

Fikret, Züleyha'nın Hakan'la beraber İzmir'e gitmesine fena halde içerledi. Hülya ile yüzleşen Züleyha, Demir'in yazdığı mektupları okuyunca Ayten'in söylediklerinden emin olurken, o sırada masanın üstünde kendi fotoğrafının olduğunu gören Hakan ise korkuya kapıldı.

Züleyha resti çekti Fikret şaştı kaldı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim haklı olduğumu anlayacaksın”

LÜTFİYE VE SANİYE ISPARTA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
Lütfiye ve Saniye, Fekeli'nin ani ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Isparta'ya gitti. Fekeli'nin Mehmet'i sorgulamak için gittiği dükkânı bulan Lütfiye ve Saniye, işin aslını öğrenmeye çalışırken Abdülkadir içeri girdi ve konuşmaya mani oldu. Önceden tedbirini alan Abdülkadir, Lütfiye ve Saniye'nin Isparta'dan elleri boş dönmesine sebep oldu.

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