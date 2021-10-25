Züleyha resti çekti Fikret şaştı kaldı! Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Benim haklı olduğumu anlayacaksın”
Züleyha resti çekti Fikret şaştı kaldı! Başrollerini Hilal Altınbilek ile İbrahim Çelikkol'un üstlendiği Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanına Züleyha ile Fikret arasında geçen gerginlik damga vurdu. Fikret'in "Bir gün benim haklı olduğumu anlayacaksın" sözleri dikkat çekti. İşte Bir Zamanlar Çukurova 110. bölüm 2. fragmanı...
Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 110. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fikret ile Züleyha arasında yaşanan gerginliğin dikkat çektiği fragmana "Bir gün benim haklı olduğumu anlayacaksın" sözleri damga vurdu.
Nefes kesen fragmanın ardından Bir Zamanlar Çukurova 109'uncu bölümünde yaşananlar da tekrar gündeme geldi. Peki Bir Zamanlar Çukurova 109. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
LÜTFİYE VE SANİYE ISPARTA'DAN ELİ BOŞ DÖNDÜ
Lütfiye ve Saniye, Fekeli'nin ani ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Isparta'ya gitti. Fekeli'nin Mehmet'i sorgulamak için gittiği dükkânı bulan Lütfiye ve Saniye, işin aslını öğrenmeye çalışırken Abdülkadir içeri girdi ve konuşmaya mani oldu. Önceden tedbirini alan Abdülkadir, Lütfiye ve Saniye'nin Isparta'dan elleri boş dönmesine sebep oldu.