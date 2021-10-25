Esra Erol’da akılalmaz olay! Damadı diğer kızını kaçırdı detayları duyan inanmadı! ‘Çıplak fotoğraf, tehdit, şiddet...’

TEVRAT ÇINAR CANLI YAYINA BAĞLANDI!

Şengül Cambaz'ı iki kez kaçırdığı ortaya çıkan Tevrat, ilerleyen dakikalarda canlı yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi: "İlk kaçırdığımda 18 yaşından küçüktü. Bu yüzden Şengül'ü karakola teslim etti. Daha sonra ailesinden şiddet gördüğünü söyledi. 18 yaşını geçtikten sonra bir daha kaçırdım" dedi.