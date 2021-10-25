Esra Erol’da akılalmaz olay! Damadı diğer kızını kaçırdı detayları duyan inanmadı! ‘Çıplak fotoğraf, tehdit, şiddet...’

Ordu'dan gelen Muammer Cambaz ve kızı Havva Hanım, anlattıklarıyla izleyiciyi şoke etti. Muammer Cambaz, büyük kızı Havva Çınar ile evli olan damadı Tevrat Çınar'ın küçük kızı Şengül Cambaz'ı kaçırdığını söyledi.
Damadının kızı Havva'yı da zorla kaçırarak evlendiğini dile getiren Muammer Bey, "İzmir'de çalışırken komşular aradı. 5 kişinin zorla balkondan kaçırdığını söylediler" dedi.
Konuşma ve duyma sıkıntısı olan Havva Hanım da eşinden gördüğü şiddet nedeniyle bu durumda olduğunu belirtti. Öte yandan Havva Hanım, eşi Tevrat'ın kız kardeşi, Şengül Cambaz'ın çıplak fotoğraflarını köy halkına yolladığını ve tehdit ettiğini belirtti.