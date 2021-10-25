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    • Televizyon
    • 25.10.2021 19:36
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    • 25.10.2021 19:46
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    Esra Erol’da akılalmaz olay! Damadı diğer kızını kaçırdı detayları duyan inanmadı! ‘Çıplak fotoğraf, tehdit, şiddet...’

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında akılalmaz bir olay yaşandı. Programa başvuran Muammer Cambaz, büyük kızı Havva Cambaz ile evli olan damadı Tevrat Çınar’ın küçük kızı Şengül Cambaz’ı kaçırdığını belirterek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Damadının kızı Havva’yı da zorla kaçırarak evlendiğini dile getiren Muammer Bey, üç yıldır kızı Şengül’ü görmediğini söyledi. Konuşma ve duyma sıkıntısı olan Havva Hanım, bunun nedeninin eşinden gördüğü şiddet olduğunu belirtirken Tevrat Çınar’ın kardeşi Şengül’ü de çıplak fotoğraflarla tehdit ettiğini söyledi. İşte detaylar...

    Damadı diğer kızını kaçırdı! Detayları duyan inanmadı

    Ordu'dan gelen Muammer Cambaz ve kızı Havva Hanım, anlattıklarıyla izleyiciyi şoke etti. Muammer Cambaz, büyük kızı Havva Çınar ile evli olan damadı Tevrat Çınar'ın küçük kızı Şengül Cambaz'ı kaçırdığını söyledi.

    Damadının kızı Havva'yı da zorla kaçırarak evlendiğini dile getiren Muammer Bey, "İzmir'de çalışırken komşular aradı. 5 kişinin zorla balkondan kaçırdığını söylediler" dedi.

    Konuşma ve duyma sıkıntısı olan Havva Hanım da eşinden gördüğü şiddet nedeniyle bu durumda olduğunu belirtti. Öte yandan Havva Hanım, eşi Tevrat'ın kız kardeşi, Şengül Cambaz'ın çıplak fotoğraflarını köy halkına yolladığını ve tehdit ettiğini belirtti.

        Havva Çınar, Tevrat Çınar ile yaptığı evlilikten bir evladı olduğunu ve bakımsızlıktan dolayı çocuğunun koruma altına alındığını belirtti.

        TEVRAT ÇINAR CANLI YAYINA BAĞLANDI!
        Şengül Cambaz'ı iki kez kaçırdığı ortaya çıkan Tevrat, ilerleyen dakikalarda canlı yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi: "İlk kaçırdığımda 18 yaşından küçüktü. Bu yüzden Şengül'ü karakola teslim etti. Daha sonra ailesinden şiddet gördüğünü söyledi. 18 yaşını geçtikten sonra bir daha kaçırdım" dedi.

        ŞENGÜL CAMBAZ HERKESİ ŞOKE ETTİ!
        Şengül Cambaz da canlı yayına bağlanarak herkesi şoke eden açıklamalarda bulundu.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da akılalmaz olay! Damadı diğer kızını kaçırdı detayları duyan inanmadı! ‘Çıplak fotoğraf, tehdit, şiddet...’
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