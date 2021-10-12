Masumlar Apartmanı 42. bölüm full izle! Han'ın eski nişanlısı Ceylan geri döndü, herkese bela oldu!

Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle bu aklam TRT1 ekranlarında olacak. Saat 20:00'da başlayacak dizi için heyecanlı bekleyiş devam ederken diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler kesintisiz, full ve HD TRT1 canlı yayın linkini araştırıyor. Bu akşam 42. bölümü yayımlanacak olan diziye yeni bir oyuncu dahil oluyor. Han'ın eski nişanlısı Ceylan, İnci'nin gidişinden sonra mekanın yeni sahibi olacağa benziyor. İşte Masumlar Apartmanı 42. bölüm full izle! TRT1 Masumlar Apartmanı son bölüm izle! 12 Ekim Masumlar Apartmanı kesintisiz - tek parça izle seçeneği!
MASUMLAR APARTMANI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Masumlar Apartmanı dizisi İstanbul'un Balat ve Beyoğlu semtlerinde çekiliyor.
MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Masumlar Apartmanı dizisi 12 Ekim Salı günü TRT1 ekranlarında 42. bölümüyle yayımlanacak. Dizinin yeni bölümünde Han'ın eski nişanlısı Ceylan sahneye çıkıyor.
İsteme sırasında yaşanan hadisenin ardından Gülben utanç ve ümitsizlik içinde kıvranır. Teselliyi ise kendi gibi anormal gördüğü tek kişide bulur.
Safiye, bir yandan Gülben'le ilgilenmeye çalışırken bir yandan da Naci'nin dönüşünün sevincini yaşar. Bu sevinç, beraberinde korkuyu da getirir. İyileşmek bir kenara, Safiye'nin daha da kötülediğini görünce Naci ne yapacaktır? Naci'ninse bambaşka bir planı vardır.
Kendi yasını unutup ailesini toparlama derdine düşen Han, Safiye'ye gelen bir haberle sarsılır. Rüya ise Han'la ilgili yeni öğrendiği bir bilginin peşine düşer. Esat yaşananlardan dolayı şaşkın ve ne düşüneceğini bilemez haldedir. Gülben, tamamen ümidini kaybetmişken Esat onu bir kez daha şaşırtır.