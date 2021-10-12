Çakallarla Dans 5 filmi nerede çekildi? Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler, konusu nedir?

ATV ekranlarında bu akşam ekrana gelecek olan Çakallarla Dans 5 filminin konusu ve oyuncuları bir hayli merak ediliyor. 1 saat 42 dakika süren komedi türündeki film beyaz perdede vizyona girdiğinde büyük beğeni toplamıştı. Konusuyla gülmekten kırıp geçiren filmin senaryosunu Ali Tanrıverdi yazdı, yönetmen koltuğunda ise Murat Şeker oturdu. İlk kez 2018'de izleyici ile buluşan filmin 5. serisinde yolları ayrı düşen ekipten birinin, küçük bir kız çocuğunun olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Peki Çakallarla Dans 5 nerede çekildi? Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler, konusu nedir?
ÇAKALLARLA DANS FİLMİ 5 NEREDE ÇEKİLDİ?
Çakallarla Dans 5 filminin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi.
ÇAKALLARLA DANS 5 OYUNCULARI KİMLER?
Şevket Çoruh - Kayınço Gökhan
İlker Ayrık - Muhasebeci Servet
Timur Acar - Köfte Necmi
Murat Akkoyunlu - Del Piero Hikmet
Didem Balçın - Fatma
Hande Katipoğlu - Tavşan Zeynep
Hakan Bilgin - Hüseyin Abi
Ceyhun Yılmaz - Adem
Şebnem Dönmez - Müjgan
Naz Çağla Irmak - Leyla
Uraz Kaygılaroğlu - Sinan
Ali Bakın - Pıtırcık
ÇAKALLARLA DANS 5 KONUSU NEDİR?
Çakallarla Dans 5, şartı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor. Hâkim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir.
Bu sırada Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan'ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan'la Leyla'yı ayırmaya karar verir.
Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço'nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır.