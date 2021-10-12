Çakallarla Dans 5 filmi nerede çekildi? Çakallarla Dans 5 oyuncuları kimler, konusu nedir?

ÇAKALLARLA DANS 5 KONUSU NEDİR?

Çakallarla Dans 5, şartı tahliye ile salınan çakallar grubunun yasağı delip atıldıkları maceraları konu ediyor. Hâkim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir.

Bu sırada Kayınço Gökhan'ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan'ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan'la Leyla'yı ayırmaya karar verir.

Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço'nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır.