Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı canlandıracak oyuncu... Masumlar Apartmanı Ceylan kim, gerçek adı ne?

TRT'in ilgi ile takip edilen dizi Masumlar Apartmanı'nda yeni sezona yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Dizide İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah'ın vedası sonrası yerine Melisa Şenolsun gelmişti. 42. bölümde ise diziye Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı canlandıracak yeni bir oyuncu dahil olacak. Peki Masumlar Apartmanı Ceylan kim, gerçek adı ne? Ceylan'ı kim oynuyor? İşte Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı canlandıracak oyuncunun ismi...
MASUMLAR APARTMANI CEYLAN KİM, GERÇEK ADI NE?
Masumlar Apartmanı 42. bölüm 12 Eylül Salı akşamı saat 20:00'da TRT1 ekranlarında yayımlanacak. Dizinin fragmanında Han'ın eski nişanlısı Ceylan'ı görenler merakla Ceylan'ın kim olduğunu, hikayesini araştırmaya başladı.
Dizinin eski bölümlerinde zaman zaman Ceylan karakterinin adı geçiyor ancak yüzü gösterilmiyordu. Yeni bölümde Ceylan karakteri diziye tamamen dahil olacak. Peki kim bu Ceylan?
CEYLANI'I KİM OYNUYOR?
Masumlar Apartmanı 42. bölüm fragmanında Ceylan karakterin sureti tam olarak gösterilmedi. Dolayısıyla Ceylan'ı kimin oynadığı henüz belli değil. Dizinin yeni bölümünde Ceylan'ın kim olduğunu, hikayesini, hangi oyuncunun Ceylan'ı canlandıracağı belli olacak.