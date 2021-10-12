Baht Oyunu neden final yapıyor? Baht Oyunu bitti mi, neden bitiyor? Baht Oyunu bu akşam var mı?

Kanal D'nin yaz dizisi Baht Oyunu için final kararı alındığı ortaya çıktı. İlk bölümü Haziran ayında yayımlanan dizinin henüz 17. bölümde fişinin çekildiği iddia edildi. Günlerdir konuşulan konunun üzerine Kanal D'nin bugünkü yayın akışını görenler gözlerine inanamadı. Her hafta Salı günü ekrana gelen dizinin 17. yeni bölümü bu akşam yayımlanacak. Ancak Kanal D'nin 12 Ekim 2021 Salı günü için yayımladığı yayın akışında Baht Oyunu için üzen bir detay yer aldı. Peki Baht Oyunu bitti mi neden bitiyor? Baht Oyunu neden final yapıyor? Baht Oyunu bugün var mı? İşte merak edilen bu soruların yanıtını içeren yayın akışındaki o detay...