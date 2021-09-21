Kardeşlerim dizisi dünyayla buluşuyor! Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa'da Kardeşlerim rüzgarı esiyor

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikâyesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim dizisi, Türkiye'deki başarısının yanı sıra dünyada da adından söz ettirecek. "For My Family" adıyla, Orta Doğu, Avrupa ve Balkanlarda büyük ilgi gören dizinin bu güne kadar 30 ülkeye satışı gerçekleştirildi.