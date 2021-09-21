Kardeşlerim'in Suzan'ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle...
Kardeşlerim'in Suzan'ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle aşk mı yaşıyor? Geçtiğimiz aylarda Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı ileri sürülen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, meslektaşının eski eşi ile görüntülendi. Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken objektiflere takılan ikili, kameraları görünce şaşırdı.
21.09.2021 09:34
- Son Güncelleme: 21.09.2021 09:40
Kardeşlerim'in Suzan'ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle sevgili mi?
Cem Yılmaz'dan sekiz yıl önce boşanan oyuncu ve eski manken Ahu Yağtu'nun başrol oynadığı Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Ahu Yağtu, önceki gün meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.