Vav TV İzle
Haberler Magazin Kardeşlerim'in Suzan'ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle...

Kardeşlerim'in Suzan'ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle...

Kardeşlerim'in Suzan'ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle aşk mı yaşıyor? Geçtiğimiz aylarda Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan ile aşk yaşadığı ileri sürülen Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu, meslektaşının eski eşi ile görüntülendi. Nişantaşı'ndaki bir klinikten çıkarken objektiflere takılan ikili, kameraları görünce şaşırdı.

21.09.2021 09:34 - Son Güncelleme: 21.09.2021 09:40
Kardeşlerim’in Suzan’ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle...

Kardeşlerim'in Suzan'ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle sevgili mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kardeşlerim’in Suzan’ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle...

Cem Yılmaz'dan sekiz yıl önce boşanan oyuncu ve eski manken Ahu Yağtu'nun başrol oynadığı Kardeşlerim dizisindeki rol arkadaşı Celil Nalçakan'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Kardeşlerim’in Suzan’ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle...

Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmayan Yağtu, meslektaşının eski eşiyle görüntülendi.

Kardeşlerim’in Suzan’ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle...

Ahu Yağtu, önceki gün meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Kardeşlerim’in Suzan’ı bomba isimle görüntülendi! Rol arkadaşıyla aşk yaşadığı ileri sürülen Ahu Yağtu o ismin eski eşiyle...

Sabahın erken saatlerinde bir klinik çıkışı boyundaki boyunlukla dikkat çeken Yağtu ile Tursan, görüntülendiğini fark edince kısa bir panik yaşadı.

SON DAKİKA