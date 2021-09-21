Gelinim Mutfakta puan durumu: 21 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

21 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorularının yanıtları programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nı bugünkü kazananı merak ediliyor. Demet Akalın'un sunduğu programda her gün bir gelin çeyrek altın kazanıyor. Peki bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı belli oldu mu? Gün birincisi belli oldu mu? İşte gelinlerin aldıkları puanlar ve günün kazananı...