Gelinim Mutfakta puan durumu: 21 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

21 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? sorularının yanıtları programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nı bugünkü kazananı merak ediliyor. Demet Akalın'un sunduğu programda her gün bir gelin çeyrek altın kazanıyor. Peki bugün çeyrek altını kazanan yarışmacı belli oldu mu? Gün birincisi belli oldu mu? İşte gelinlerin aldıkları puanlar ve günün kazananı...
GELİNİM MUTFAKTA 21 EYLÜL KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Demet Akalın kime, kaç puan verdi?
Yaren: 5
Aslıhan: 3
Hazal: 2
Yekta: 1
Kayınvalide Nuray kime, kaç puan verdi?
Yaren: 5
Aslıhan: 4
Hazal: 3
Yekta: 1
Puanlar verilmeye devam ettikçe haberimizde yer verilecektir.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu açıklandığında haberimzde yer alacaktır. Puan durumunun açıklamasının ardından gün birincisi belli olacak ve çeyrek altını kazanan isim Demet Akalın tarafından duyurulacaktır. Son gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalın.