Esra Erol’da programına Mehmet Bey'in isyanı damga vurdu! Akrostiş şiir yasak aşkı ortaya çıkardı 22 yıllık evliliğin sonunu getirdi

Esra Erol'da programına başvuran Mehmet Akkaya, üç çocuğunun annesi, 22 yıllık eşi Özlem Akkaya ile mutlu olduklarını ancak Abdullah Altunsoy ile tanıştıktan sonra hayatlarının değiştiğini söyledi.

"Hayatımıza iki yıl önce bir arkadaşımızın aracılığıyla Abdullah Altunsoy girdi. Çift olarak Altunsoy ailesiyle görüşmeye başladık" diyen Mehmet Bey, eşi Özlem Akkaya'nın Altunsoy için yazdığı şiirleri görünce neye uğradığını şaşırdı.