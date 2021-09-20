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    • 20.09.2021 19:04
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    • 20.09.2021 19:19
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    Esra Erol’da programına Mehmet Bey'in isyanı damga vurdu! Akrostiş şiir yasak aşkı ortaya çıkardı 22 yıllık evliliğin sonunu getirdi

    Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programının bugünkü canlı yayınına Mehmet Akkaya’nın isyanı damga vurdu. Programa Gebze’den katılan Mehmet Bey, 21, 17 ve 12 yaşındaki çocuklarının annesi Özlem Akkaya’nın Abdullah Altunsoy ile kaçtığını belirterek gerçeklerin ortaya çıkması için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğulan Mehmet Bey, eşi Özlem Akkaya'nın Abdullah Altunsoy için yazdığı şiirleri bulduğunu söyledi. İşte detaylar...

    Akrostiş şiir yasak aşkı ortaya çıkardı!

    Esra Erol'da programına başvuran Mehmet Akkaya, üç çocuğunun annesi, 22 yıllık eşi Özlem Akkaya ile mutlu olduklarını ancak Abdullah Altunsoy ile tanıştıktan sonra hayatlarının değiştiğini söyledi.

    "Hayatımıza iki yıl önce bir arkadaşımızın aracılığıyla Abdullah Altunsoy girdi. Çift olarak Altunsoy ailesiyle görüşmeye başladık" diyen Mehmet Bey, eşi Özlem Akkaya'nın Altunsoy için yazdığı şiirleri görünce neye uğradığını şaşırdı.

    Abdullah isminin baş harflerinin yer aldığı akrostiş şiir, Akkaya çiftinin arasını açtı.

    Öte yandan Mehmet Bey, 17 yaşındaki kızının annesi ile Abdullah Altunsoy'u el ele gördüğünü söyledi. Akkaya, "Sadece kızım değil, oğlum da bunları gördü. Mesajlarını yakaladı" dedi.

        Çocuklarının artık annelerini istemediğini dile getiren Mehmet Bey, eşinden boşanmak istediğini söyledi.

        ABDULLAH ALTUNSOY İDDİALARI YALANLADI!
        Abdullah Altunsoy ise canlı yayına bağlanarak Özlem Akkaya'nın yanında olduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Abdullah Bey, Özlem Hanım'la el ele görüldüğünün hatırlatılması üzerine ise , "Özlem'den haberim yok. En son Gebze'de çarşıya bıraktım. Korona hastası annemi ziyarete geldim" dedi.

        ÖZLEM AKKAYA CANLI YAYINA BAĞLANDI!
        Abdullah Altunsoy'un ardından canlı yayına bağlanan Özlem Akkaya, Sivas'ta olduğunu dile getirdi. Özlem Akkaya, Abdullah Altunsoy'la birlikte olduğunu ise doğruladı.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da programına Mehmet Bey'in isyanı damga vurdu! Akrostiş şiir yasak aşkı ortaya çıkardı 22 yıllık evliliğin sonunu getirdi
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