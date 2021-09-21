Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aala Abed kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne? Aala Abed kaç puan aldı, menüsü ne? sorularının yanıtları yarışmayı izleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezonda 2. haftaya geldi. Bu haftanın yarışmacıları arasında yer alan Aala Abed dikkatleri üzerine çekti. Genç yarışmacı yarışmanın ödülü olan 15 bin TL'yi kazanmak istiyor. İşte Aala Abed hakkında bilgiler...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 20-24 EYLÜL YARIŞMACILARI KİMLER?
- Aala Abed
- Gülay Kurt
- Cüneyit Akın
- Sibel Nazire Özgünaydın
- Gülcan Güvenç
AALA ABED KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?
Bugünkü yarışmacı Aala Abed 1988 doğumludur. Filistinli olan Abed Doktorluk yapmaktadır. İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki genç yarışmacı oldukça iddialı.
Yemek yapmaya ayrı bir ilgisinin olduğunu dile getiren Aala Abed sakin bir yapısıyla dikkat çekiyor.
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Alaa Abed'in Instagram adresi @alaa_3abed'dir.
AALA ABED NE DEMEK?
Aala isminin anlamı bulunamamıştır.
Abed: Hayâ etmek. Arlanmak.
Hışım etmek, kızmak.
Uyuz hastalığı.
AALA ABED KİMDEN, KAÇ PUAN ALDI?
Gülcan Güvenç:
Gülay Kurt:
Sibel Nazire Özgünaydın:
Cüneyit Akın:
Zuhal Topal:
TOPLAM: