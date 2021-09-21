Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aala Abed kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne? Aala Abed kaç puan aldı, menüsü ne? sorularının yanıtları yarışmayı izleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezonda 2. haftaya geldi. Bu haftanın yarışmacıları arasında yer alan Aala Abed dikkatleri üzerine çekti. Genç yarışmacı yarışmanın ödülü olan 15 bin TL'yi kazanmak istiyor. İşte Aala Abed hakkında bilgiler...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 20-24 EYLÜL YARIŞMACILARI KİMLER?