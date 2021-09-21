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    • 21.09.2021 16:47
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    Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aala Abed kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne? Aala Abed kaç puan aldı, menüsü ne?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında yeni haftanın ikinci gününde Aala Abed yarışıyor. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Abed hakkında bir çok soru gündeme geldi. Filistinli olan genç yarışmacı tam 8 kardeş olduğunu söyleyince Zuhal Topal'ı şaşkınlığa uğrattı. Ayrıca bugünkü performansıyla herkesten yüksek notlar alıp yarışmanın büyük ödülünü kazanmak istiyor. Hırslı yarışmacu hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki Aala Abed kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne? Aala Abed kaç puan aldı, menüsü ne? İşte Aala Abed hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Zuhal Topal’la Yemekteyiz Aala Abed kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne? Aala Abed kaç puan aldı, menüsü ne?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aala Abed kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne? Aala Abed kaç puan aldı, menüsü ne? sorularının yanıtları yarışmayı izleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezonda 2. haftaya geldi. Bu haftanın yarışmacıları arasında yer alan Aala Abed dikkatleri üzerine çekti. Genç yarışmacı yarışmanın ödülü olan 15 bin TL'yi kazanmak istiyor. İşte Aala Abed hakkında bilgiler...

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 20-24 EYLÜL YARIŞMACILARI KİMLER?

    1. Aala Abed
    2. Gülay Kurt
    3. Cüneyit Akın
    4. Sibel Nazire Özgünaydın
    5. Gülcan Güvenç

    AALA ABED KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?

    Bugünkü yarışmacı Aala Abed 1988 doğumludur. Filistinli olan Abed Doktorluk yapmaktadır. İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki genç yarışmacı oldukça iddialı.

    Yemek yapmaya ayrı bir ilgisinin olduğunu dile getiren Aala Abed sakin bir yapısıyla dikkat çekiyor.

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz Alaa Abed'in Instagram adresi @alaa_3abed'dir.

    AALA ABED NE DEMEK?

    Aala isminin anlamı bulunamamıştır.

    Abed: Hayâ etmek. Arlanmak.
    Hışım etmek, kızmak.
    Uyuz hastalığı.

    AALA ABED KİMDEN, KAÇ PUAN ALDI?

    Gülcan Güvenç:
    Gülay Kurt:
    Sibel Nazire Özgünaydın:
    Cüneyit Akın:
    Zuhal Topal:

    TOPLAM:

        GÜLCAN GÜVENÇ DÜN KİMDEN, KAÇ PUAN ALDI?

        Bir önceki günün yarışmacısı Gülcan hanım'ın aldığı puanlar şöyle;

        Aala Abed 4
        Gülay Kurt 1
        Sibel Nazire Özgünaydın 1
        Cüneyit Akın 1
        Zuhal Topal 3

        TOPLAM: 10
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        Haberler Televizyon Zuhal Topal'la Yemekteyiz Aala Abed kimdir, kaç yaşında, Instagram hesabı ne? Aala Abed kaç puan aldı, menüsü ne?
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