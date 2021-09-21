Gelinim Mutfakta Pırasa Mücveri malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Pırasa Mücveri tarifi ve yapılışı!

Gelinim Mutfakta Pırasa Mücveri malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bugünkü menüsü açıklandı. Demet Akalın gelinlerin bugün Pırasa Mücveri yapacağını söyledi. Mutfaklarına geçen yarışmacılar en güzel Pırasa Mücverini yapmaya çalışıyor. Bizler de programdaki Pırasa Mücveri tarifi ve yapılışına haberimizde yer verdik.
GELİNİM MUTFAKTA PIRASA MÜCVERİ MALZEMELERİ NELERDİR, NASIL YAPILIR?
2 adet pırasa
1 tutam maydanoz
2 adet yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı pul biber
1 su bardağı un
Kızartmak için;
1 çay bardağı sıvı yağ
PIRASA MÜCVERİ YAPILIŞI, TARİFİ
Öncelikle pırasayı ve maydanozu çok ince şekilde küçük olarak doğrayın.
Ardından diğer malzemeleri sırasıyla ekleyip karıştırın.
Yanmaz tavaya yağı koyun. Isınınca birer kaşık yağa koyun.
Son olarak kaşıkla üzerini yassılaştırın, her iki tarafını çevirerek kızartın.