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    Gelinim Mutfakta Pırasa Mücveri malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Pırasa Mücveri tarifi ve yapılışı!

    Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde yarışmacılar Pırasa Mücveri yapıyor. Günün menüsünü en iyi şekilde hazırlayan kaynanalardan ve sunucu Demet Akalın'dan en yüksek puanı alarak gün birincisi seçilecek. Gün birincisi olan gelin çeyrek altın sahibi oluyor. Programın takipçileri bugünkü menünün malzemelerini ve yapılışını araştırıyor. Peki Gelinim Mutfakta Pırasa Mücveri malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? İşte Pırasa Mücveri tarifi ve yapılışı...

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Pırasa Mücveri malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Pırasa Mücveri tarifi ve yapılışı!

    Gelinim Mutfakta Pırasa Mücveri malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programının bugünkü menüsü açıklandı. Demet Akalın gelinlerin bugün Pırasa Mücveri yapacağını söyledi. Mutfaklarına geçen yarışmacılar en güzel Pırasa Mücverini yapmaya çalışıyor. Bizler de programdaki Pırasa Mücveri tarifi ve yapılışına haberimizde yer verdik.

    GELİNİM MUTFAKTA PIRASA MÜCVERİ MALZEMELERİ NELERDİR, NASIL YAPILIR?

    2 adet pırasa
    1 tutam maydanoz
    2 adet yumurta
    1 tatlı kaşığı tuz
    1 tatlı kaşığı karabiber


    1 çay kaşığı kimyon
    1 yemek kaşığı pul biber
    1 su bardağı un

    Kızartmak için;

    1 çay bardağı sıvı yağ

    PIRASA MÜCVERİ YAPILIŞI, TARİFİ

    Öncelikle pırasayı ve maydanozu çok ince şekilde küçük olarak doğrayın.

    Ardından diğer malzemeleri sırasıyla ekleyip karıştırın.

    Yanmaz tavaya yağı koyun. Isınınca birer kaşık yağa koyun.

    Son olarak kaşıkla üzerini yassılaştırın, her iki tarafını çevirerek kızartın.
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    Haberler Güncel Gelinim Mutfakta Pırasa Mücveri malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Pırasa Mücveri tarifi ve yapılışı!
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