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    • 17.09.2021 14:49
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    Kardeşlerim 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı, izleyicide heyecan dorukta: "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar"

    Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan Kardeşlerim dizisinde izleyenlerin rahat bir nefes almasını sağlayacak gelişme yaşandı. Kardeşlerim projesinin sezon finalinde hiçbir suç işlememiş olmasına rağmen cezaevine sevk edilen Kadir'in nihayet özgürlüğüne kavuşması ekran başındaki seyircinin keyfini yerine getirdi. Peki, merakla beklenen Kardeşlerim 20. bölümde neler olacak? İşte heyecanı arttıran Kardeşlerim 20. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

    Kardeşlerim 20. yeni bölüm 2. fragmanı

    Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi akşamı Atv'de ekranlara geliyor.

    Atv'nin kısa sürede gönüllerde taht kuran dizisi Kardeşlerim yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Kardeşlerim yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor.

    KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

    Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).

    KARDEŞLERİM 20. BÖLÜM ÖZETİ

    "Umut belki de gelecek sayfadadır, hemen kapatma kitabı…"

    Eren kardeşler ellerine geçen parayla hayallerinin peşine düşerlerken, yengeleri Şengül parayı değerlendirecek bir fikir bulmuştur bile… Tolga, sinsi oyunlarıyla Doruk'u okulda sıkıştırıp rahatsız etmeye devam ederken; Aybike'nin Berk'le ders çalışacak olması en çok Oğulcan'ı rahatsız eder. Asiye ve Doruk ayrılık acısıyla savrulurlarken, Cemile de her şeye rağmen ablasını bulmakta kararlıdır.
        Dikkat çeken pankart
        Haberler Televizyon Kardeşlerim 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı, izleyicide heyecan dorukta: "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar"
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