Kardeşlerim 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı, izleyicide heyecan dorukta: "İnsan şu dünyada kardeşleri için her şeyi yapar"

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Cumartesi akşamı Atv'de ekranlara geliyor.

Atv'nin kısa sürede gönüllerde taht kuran dizisi Kardeşlerim yeni bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Senaryosu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkat çeken Kardeşlerim yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor.