Belma Belen kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Belma Belen boyu kaç, eşi kim?

Üniversite eğitimden sonra sunuculuk ve spikerlik eğitimi alan Belen, ilk olarak Flash TV'de ardından da TGRT Haber kanalında program sunuculuğu yaptı. TGRT programlarından sonran Beyaz TV'ye geçiş yapan Belma Belen burada önce "Başkanlar Anlatıyor" isimli programın sunuculuğunu üstlendi.

Daha sonra ise gezi programına geçiş yapan Belma Belen şimdilerde Beyaz TV'de "Geziyoruz" programını sunuyor.

BELMA BELEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM, BOYU KAÇ?

Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Belma Belen'in İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına @belma_belen adresinden ulaşabilirsiniz. Boyu 1.70 cm, kilosu 58, burcu ise koç'tur. Evli olup olmadığı hakkında ise bir bilgi yoktur.