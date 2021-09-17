Belma Belen kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Belma Belen boyu kaç, eşi kim? soruları 'Belma Belen'le Geziyoruz' adlı programın takipçileri tarafından sıklıkla araştırılıyor. Beyaz TV'de gezi programı sunan Belen hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Belen'in özel hayatı gündeme geldi. Eşi, memleketi, yaşı ve çocuğu olup olmadığı yoğun olarak araştırılıyor. İşte son olarak Beyaz TV'de kendi adını taşıyan programıyla gündeme gelen Belen hakkında tüm bilgiler...
BELMA BELEN KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDA?
17 Nisan 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Belma Belen aslen İzmirlidir.
Belen ilk, orta, lise ve üniversite eğitimlerini Ankara'da tamamladı. Ardından üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünde sürdürdü.
Üniversite eğitimden sonra sunuculuk ve spikerlik eğitimi alan Belen, ilk olarak Flash TV'de ardından da TGRT Haber kanalında program sunuculuğu yaptı. TGRT programlarından sonran Beyaz TV'ye geçiş yapan Belma Belen burada önce "Başkanlar Anlatıyor" isimli programın sunuculuğunu üstlendi.
Daha sonra ise gezi programına geçiş yapan Belma Belen şimdilerde Beyaz TV'de "Geziyoruz" programını sunuyor.
BELMA BELEN EVLİ Mİ, EŞİ KİM, BOYU KAÇ?
Sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Belma Belen'in İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına @belma_belen adresinden ulaşabilirsiniz. Boyu 1.70 cm, kilosu 58, burcu ise koç'tur. Evli olup olmadığı hakkında ise bir bilgi yoktur.
BELMA BELEN'LE GEZİYORUZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
"Belma Belen'le Geziyoruz" hafta içi her gün 15:30'da Beyaz TV ekranlarında yayınlanmaktadır.