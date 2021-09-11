Kardeşlerim'in Şengül'ü Fadik Sevin Atasoy bakın kaç yaşında çıktı! Duyan şaştı kaldı Ahu Yağtu ile arasındaki fark çok konuşuldu
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, bu akşam ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Reyting rekortmeni dizide Şengül karakterini canlandıran ve başarılı performansıyla dikkat çeken Fadik Sevin Atasoy ise özel hayatı merak konusu oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü oyuncu hakkında araştırma yaptı. Atasoy'un özellikle yaşı merak edildi. Güzel oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Atasoy ile rol arkadaşı Ahu Yağtu'nun arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Bakın Fadik Sevin Atasoy kaç yaşındaymış...
11.09.2021 22:14
- Son Güncelleme: 11.09.2021 22:14
Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle milyonları ekran başına kilitleyen Kardeşlerim, bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluştu.
Reyting rekortmeni dizisinde Şengül karakterini canlandıran başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un da özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İnternet kullanıcıları özellikle Atasoy'un yaşını merak etti. Atasoy ile rol arkadaşı Ahu Yağtu'nun arasındaki yaş farkı ise dikkat çekti.