Gelinim Mutfakta 17 Eylül Cuma puan durumu: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Altın ve bilezikleri kim aldı?

Büyük bir merak ve heyecanla izlenenen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da kritik gün geldi çattı. Bugün yarışmacılar arasında haftanın en düşük puanıyla elenecek, en yüksek puanı alan ise haftanın birincisi olacak. Bu hafta altınları kimin alacağı konusunda araştırmalar büyük bir hız kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Altın ve bilezikleri kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Eylül Cuma puan durumu!
GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL 2021 CUMA PUAN DURUMU
Henüz günün puan durumu belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
Aslıhan:
Yağnur:
Yaren:
Hazal:
17 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kazanan ismi henüz belli olmadı.