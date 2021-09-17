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    • 17.09.2021 14:24
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    • 17.09.2021 14:24
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    Gelinim Mutfakta 17 Eylül Cuma puan durumu: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Altın ve bilezikleri kim aldı?

    Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu cuma gününün gelmesiyle birlikte arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Bugün yarışmada elenen ve birinci olan isim açıklanıyor. Geçtiğimiz hafta Gelinim Mutfakta'da kazanan isim Yağnur olmuştu. Elenen isim ise Büşra idi. Bu hafta altınları kimin alacağı konusunda araştırmalar büyük bir hız kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Altın ve bilezikleri kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Eylül Cuma puan durumu!

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta 17 Eylül Cuma puan durumu: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?

    Büyük bir merak ve heyecanla izlenenen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da kritik gün geldi çattı. Bugün yarışmacılar arasında haftanın en düşük puanıyla elenecek, en yüksek puanı alan ise haftanın birincisi olacak. Bu hafta altınları kimin alacağı konusunda araştırmalar büyük bir hız kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Altın ve bilezikleri kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Eylül Cuma puan durumu!

    GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL 2021 CUMA PUAN DURUMU

    Henüz günün puan durumu belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    Aslıhan:

    Yağnur:

    Yaren:

    Hazal:

    17 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

    Gelinim Mutfakta'da bu haftanın kazanan ismi henüz belli olmadı.

        KİM ELENDİ?

        Henüz elenen isim belli olmadı.

        GÜNÜN TARİFİ

        Gelinler bugün evhamlı çatlak kurabiye tarifini denedi.

        HAFTANIN FİNALİNDE NELER OLUYOR?

        Gelinim Mutfakta 760. Bölüm ile ekranlarda! Filiz Hanımın acı hikayesi herkesi hüzne boğuyor!

        Filiz Hanım, kanserden kaybettiği kızının hikayesini anlatıyor ve herkes gözyaşlarını tutamıyor. Bu acı olay başta Demet Akalın olmak üzere herkesi derinden etkiliyor. Hafta finali bu hüzünlü hava ile son buluyor.

        Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de
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        Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta 17 Eylül Cuma puan durumu: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Altın ve bilezikleri kim aldı?
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