Gelinim Mutfakta 17 Eylül Cuma puan durumu: Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Altın ve bilezikleri kim aldı?

Büyük bir merak ve heyecanla izlenenen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da kritik gün geldi çattı. Bugün yarışmacılar arasında haftanın en düşük puanıyla elenecek, en yüksek puanı alan ise haftanın birincisi olacak. Bu hafta altınları kimin alacağı konusunda araştırmalar büyük bir hız kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim elendi? Altın ve bilezikleri kim aldı? İşte Gelinim Mutfakta 17 Eylül Cuma puan durumu!