TV8'de ekrana gelen masterChef 2021'in yeni bölümü yine milyonlarca kişi tarafından izleniyor. Yeni bölümü izleyenler Dilara Başaran hakkında araştırmalara koyuldu. İlk turda tavada levrek yapan Başaran jürilerin dikkatini çekmeyi başardı. Bir üst tura adını yazdıran Dilara Başaran hakkında Masterchef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Dilara Başaran elendi mi? soruları gündeme geldi. MasterChef Dilara hakkıda bilgiler...
MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?
MasterChef 2021'in merak edilen isimlerinden Dilara Başaran hakkındaki bilgilere Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Dilara Başaran yarışmaya İstanbul'dan katıldı ve 24 yaşındadır.
Profesyonel aşçılık yapan Başaran 6 sene bu meslekle severek uğraştığını dile getirdi. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih eden Başaran zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.
Lisedeyken 15 yaşında staj yapmaya başlayan Dilara Hanım, o yıllarda mutfağa ilgisinin arttığını söyledi. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünüyor.
İlk turda tavada levrek yapan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not alarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı.
Dilara Başaran, Instagram hesabında ortaya çıkardığı tabakları paylaşıyor.
8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren MasterChef'te mavi takım kaptanı Dilara Başaran, iyi seviyede İngilizce bilmektedir. Ayrıca başlangıç seviyesinde de Arapça konuşabilmektedir.
Dilara Başaran İnstagram hesabı: dilarabasarann
DİLARA BAŞARAN ELENDİ Mİ, AYRILDI MI?
Başarılı yarışmacının yarışmaya veda edip etmediği merak ediliyor.
İkinci turda katıldığı üçlü düelloda MasterChef Dilara, MasterChef Bozbey ve MasterChef Rümeysa ile karşı karşıya geldi. Üç yarışmacıdan, 40 dakika içerisinde soğan dolması yapmaları istendi. Düelloda en başarılı yemeği yapan Dilara bir üst tur olan 3. tura çıktı.