Masterchef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Dilara Başaran elendi mi?

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef 2021'in merak edilen isimlerinden Dilara Başaran hakkındaki bilgilere Takvim.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Dilara Başaran yarışmaya İstanbul'dan katıldı ve 24 yaşındadır.

Profesyonel aşçılık yapan Başaran 6 sene bu meslekle severek uğraştığını dile getirdi. Sırf evine yakın olduğu için Turizm lisesini tercih eden Başaran zamanla yemek yapmayı sevdiğini fark etti.

Lisedeyken 15 yaşında staj yapmaya başlayan Dilara Hanım, o yıllarda mutfağa ilgisinin arttığını söyledi. Mutfağa olan aşkının onu öne çıkaracağını ve kendisine yarışmayı kazandıracağını düşünüyor.

İlk turda tavada levrek yapan genç yarışmacı, jüri üyelerinden tam not alarak bir üst tura adını yazdırmayı başardı.

Dilara Başaran, Instagram hesabında ortaya çıkardığı tabakları paylaşıyor.