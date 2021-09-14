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    • Magazin
    • 15.09.2021 08:39
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    • 15.09.2021 23:14
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    Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Masterchef Eren elendi mi, ayrıldı mı?

    MasterChef Türkiye'de başarılı yemekleri ile adından sıkça söz ettiren Eren Kaşıkçı hayat hikayesi ve sosyal medya hesabının olup olmadığı araştırılıyor. Kırmızı sakalı tanınan Kaşıkçı aniden sakallarını kesince tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Masterchef Eren elendi mi, ayrıldı mı? İşte MasterChef Eren hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Masterchef Eren elendi mi, ayrıldı mı?

    Masterchef Eren Kaşıkçı hakkında yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Sevilen yarışmacının kaç yaşında ve nereli olduğu, İnstagram hesabının olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca yarışmadan elenip elenmediği de merak ediliyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan MasterChef Eren 31 yaşındadır ve evlidir. İşte Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Masterchef Eren elendi mi, ayrıldı mı? sorularının detaylı yanıtları...

    MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

    MasterChef yarışmacısı Eren Kaşıkçı, 32 yaşındadır ve Tokatlıdır. 1989 yılında Kırıkkale'de doğmuştur ve babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde yaşamıştır. Gökçeada'da yaşamaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

    İlkokulu Balıkesir Edremit'te, ortaokul Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde tamamlamıştır. 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'nü yarıda bırakmıştır. Ailecek İstanbul'a taşındıklarını söyleyen MasterChef Eren 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getirmektedir.

    Eren Kaşıkçı halen Gökçeada'da sörf restoranında aşçılık yapmaktadır.

    EREN KAŞIKÇI İNSTAGRAM HESABI

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    MASTERCHEF EREN ELENDİ Mİ, AYRILDI MI?

    Eren Kaşıkçı ana kadroya girdiği akşamda ise rakipleriyle birlitke Macar gulaş hazırlayıp 7 isimle birlikte final turunun bir üst etabına çıktı ve rakipleriyle birlikte hindiba bitkisinin ana ürün olarak belirlendiği bir yemek yaptı. Hindiba ve mantarlı buğday salatası yapan Eren, 2021 MasterChef'in 12. yarışmacısı olarak seçilmeyi başardı.
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    Haberler Magazin Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Masterchef Eren elendi mi, ayrıldı mı?
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