Şehrin Dışındakiler sunucusu kimdir? Şehirden Uzakta belgeselinin sunucusu Kıvanç Kasabalı nereli, kaç yaşında, eşi kim? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Şehrin Dışındakiler belgeseli TRT belgesel'de saat 22:40'da yayınlanmaktadır. Farklı şehirlere giden sunucu buradaki yaşam tarzını seyircilere aktarmaktadır. Belgeselin sunuculuğunu üstlenen Kıvanç Kasabalı daha önce bir çok farklı projede karşımıza çıkan bir isim. İşte Kıvanç Kasabalı hakkında merak edilenler...
ŞEHRİN DIŞINDAKİLER SUNUCUSU KİMDİR?
Şehrin Dışındakiler belgeselinin sunuculuğunu Kıvanç Kasabalı yapmaktadır.
KIVANÇ KASABALI NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?
Yaprak Dökümü ve Küçük Kadınlar'da oyunculuk yapmış olan Kıvanç Kasabalı TRT ekranlarında verilen Şehrin Dışındakiler diğer adıyla Şehirden Uzakta belgesilinin sunuculuğunu yapıyorç. Ünlü oyuncu vesunucu Kasabalı sunuş tarzı ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.
24 Şubat 1975 tarihinde doğan Kıvanç Kasabalı, hem oyuncu hem de modellik yapmaktadır. Aynı zamanda TRT belgeselinde sunuculuğa girişmiştir. Kıvanç Kasabalı ilk sunuculuğunu ise Şehirden Uzakta belgeseli ile yapmıştır. Yaprak Dökümü isimli dizide Cem Aydınoğlu karakteri ile birçok kişi tarafından tanınmaya başlanmıştır.
2005 yılında kendisi gibi oyuncu Sedef Avcı ile dünya evine girmiştir. Çiftin Can adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. Şuanda 46 yaşında olan Kıvanç Kasabalı Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezundur. Boyu 1,85 metredir.
KIVANÇ KASABALI'NIN ROL ADIĞI DİZİ VE FİLMLER
Ayrılsak da Beraberiz (1999) İtalyan Adam (Konuk Oyuncu)
Kanlı Düğün (2005) – Cemal
Yaprak Dökümü (2006 – 2010) – Cem
Küçük Kadınlar (2010) – Ozan
Samanyolu (2010) – Ali
Merhamet (2013) – Sinan
Ağlatan Dans (2014) – Zoloy (Başrol)
Analar ve Anneler (2015) – Selçuk (Başrol)
Bodrum Masalı (2016) – Nejat
Siyah Beyaz Aşk (2017) – Sinan
Yasak Elma (2018) – Sinan (Yardımcı Karakter)
Şehirden Uzakta (2020) (Belgesel)