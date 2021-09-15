Şehrin Dışındakiler sunucusu kimdir? Şehirden Uzakta belgeselinin sunucusu Kıvanç Kasabalı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

KIVANÇ KASABALI NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?

Yaprak Dökümü ve Küçük Kadınlar'da oyunculuk yapmış olan Kıvanç Kasabalı TRT ekranlarında verilen Şehrin Dışındakiler diğer adıyla Şehirden Uzakta belgesilinin sunuculuğunu yapıyorç. Ünlü oyuncu vesunucu Kasabalı sunuş tarzı ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

24 Şubat 1975 tarihinde doğan Kıvanç Kasabalı, hem oyuncu hem de modellik yapmaktadır. Aynı zamanda TRT belgeselinde sunuculuğa girişmiştir. Kıvanç Kasabalı ilk sunuculuğunu ise Şehirden Uzakta belgeseli ile yapmıştır. Yaprak Dökümü isimli dizide Cem Aydınoğlu karakteri ile birçok kişi tarafından tanınmaya başlanmıştır.

2005 yılında kendisi gibi oyuncu Sedef Avcı ile dünya evine girmiştir. Çiftin Can adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. Şuanda 46 yaşında olan Kıvanç Kasabalı Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezundur. Boyu 1,85 metredir.