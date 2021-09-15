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    • 15.09.2021 23:55
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    Şehrin Dışındakiler sunucusu kimdir? Şehirden Uzakta belgeselinin sunucusu Kıvanç Kasabalı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

    TRT ekranlarında yayınlanan Şehrin Dışındakiler diğer adıyla Şehirden Uzakta belgesilinin sunucusu merak konusu oldu. Kıvanç Kasabalı Şehrin Dışındakiler belgeselini sunmaktadır. Şehirden kaçan bir kişinin Anadolu’daki köy hayatlarını tecrübe etmesini konu edinen belgesel bir çok TV izleyicisinin radarına takılmayı başardı. Belgeselde Anadolu’daki bölgelere gidilip buradaki köy hayatı tanıtılıyor. Peki Şehrin Dışındakiler sunucusu kimdir? Şehirden Uzakta belgeselinin sunucusu Kıvanç Kasabalı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

    takvim.com.tr
    Şehrin Dışındakiler sunucusu kimdir? Kıvanç Kasabalı nereli, kaç yaşında, eşi kim?

    Şehrin Dışındakiler sunucusu kimdir? Şehirden Uzakta belgeselinin sunucusu Kıvanç Kasabalı nereli, kaç yaşında, eşi kim? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor. Şehrin Dışındakiler belgeseli TRT belgesel'de saat 22:40'da yayınlanmaktadır. Farklı şehirlere giden sunucu buradaki yaşam tarzını seyircilere aktarmaktadır. Belgeselin sunuculuğunu üstlenen Kıvanç Kasabalı daha önce bir çok farklı projede karşımıza çıkan bir isim. İşte Kıvanç Kasabalı hakkında merak edilenler...

    ŞEHRİN DIŞINDAKİLER SUNUCUSU KİMDİR?

    Şehrin Dışındakiler belgeselinin sunuculuğunu Kıvanç Kasabalı yapmaktadır.

    KIVANÇ KASABALI NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EŞİ KİM?

    Yaprak Dökümü ve Küçük Kadınlar'da oyunculuk yapmış olan Kıvanç Kasabalı TRT ekranlarında verilen Şehrin Dışındakiler diğer adıyla Şehirden Uzakta belgesilinin sunuculuğunu yapıyorç. Ünlü oyuncu vesunucu Kasabalı sunuş tarzı ile birçok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

    24 Şubat 1975 tarihinde doğan Kıvanç Kasabalı, hem oyuncu hem de modellik yapmaktadır. Aynı zamanda TRT belgeselinde sunuculuğa girişmiştir. Kıvanç Kasabalı ilk sunuculuğunu ise Şehirden Uzakta belgeseli ile yapmıştır. Yaprak Dökümü isimli dizide Cem Aydınoğlu karakteri ile birçok kişi tarafından tanınmaya başlanmıştır.

    2005 yılında kendisi gibi oyuncu Sedef Avcı ile dünya evine girmiştir. Çiftin Can adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. Şuanda 46 yaşında olan Kıvanç Kasabalı Bursa Uludağ Üniversitesi'nden mezundur. Boyu 1,85 metredir.

    KIVANÇ KASABALI'NIN ROL ADIĞI DİZİ VE FİLMLER

    Ayrılsak da Beraberiz (1999) İtalyan Adam (Konuk Oyuncu)
    Kanlı Düğün (2005) – Cemal
    Yaprak Dökümü (2006 – 2010) – Cem
    Küçük Kadınlar (2010) – Ozan
    Samanyolu (2010) – Ali
    Merhamet (2013) – Sinan


    Ağlatan Dans (2014) – Zoloy (Başrol)
    Analar ve Anneler (2015) – Selçuk (Başrol)
    Bodrum Masalı (2016) – Nejat
    Siyah Beyaz Aşk (2017) – Sinan
    Yasak Elma (2018) – Sinan (Yardımcı Karakter)
    Şehirden Uzakta (2020) (Belgesel)
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    Haberler Televizyon Şehrin Dışındakiler sunucusu kimdir? Şehirden Uzakta belgeselinin sunucusu Kıvanç Kasabalı nereli, kaç yaşında, eşi kim?
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