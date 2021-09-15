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    • 15.09.2021 19:31
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    • 15.09.2021 19:41
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    Esra Erol’da büyük buluşma! Elif 32 yıl sonra öldü sandığı annesine sarıldı gözyaşları sel oldu

    Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programında beklenen an geldi. Programa başvuran Elif Yörük, 32 yıl önce henüz 5 yaşındayken ağabeyi ile evlatlık verildiğini belirtmişti. Biyolojik annesini öldü zanneden Yörük, 32 yıl sonra Fatma Hanım ile bir araya geldi. Anne-kızın kavuşması, izleyicilere duygusal anlar yaşatırken stüdyoda gözyaşları sel oldu. İşte o anlar...

    Esra Erol’da büyük buluşma! Elif 32 yıl sonra öldü sandığı annesine sarıldı gözyaşları sel oldu

    37 yaşındaki Elif Yörük, 5 yaşındayken ağabeyiyle birlikte farklı bir aileye evlatlık verildiğini belirterek Esra Erol'da programına başvurmuştu. Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Elif Hanım, kendisini büyüten annesi hayattayken onu üzmemek için girişimde bulunmadığını belirtmişti.

    Dün canlı yayında biyolojik annesinin sesini ilk kez duyan Elif Yörük, bugün daha büyük bir heyecan yaşadı. Elif Yörük, 32 yıl sonra öldü sandığı annesi Fatma Hanım'a kavuştu.

    Anne-kızın kavuşma anı, izleyenlere duygusal anlar yaşatırken stüdyoda gözyaşları sel oldu.

        Uzun bir süre annesine sarılarak gözyaşı döken Elif Hanım daha sonra dayısı ve kardeşi ile bir araya geldi.

        Elif Hanım'ın kardeşi Kısmet, şöyle konuştu: "Esra Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Yıllardır süren hasrete son verdi. Biz kardeşiyiz, sonradan doğduk, o acıyı tam bilmiyoruz. Ama yıllardır annemizin gözyaşlarıyla büyüdük"

        NE OLMUŞTU?
        32 yıldır ailesini arayan Elif Yörük, öldü zannettiği annesinin yaşadığını öğrendi. Esra Erol'da programına bağlanan anne Fatma Hanım, kocasının kendisine şiddet uygulayarak çocuklarını elinden aldığını ifade etti.
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            Haberler Televizyon Esra Erol’da büyük buluşma! Elif 32 yıl sonra öldü sandığı annesine sarıldı gözyaşları sel oldu
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