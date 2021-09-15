Esra Erol’da büyük buluşma! Elif 32 yıl sonra öldü sandığı annesine sarıldı gözyaşları sel oldu

37 yaşındaki Elif Yörük, 5 yaşındayken ağabeyiyle birlikte farklı bir aileye evlatlık verildiğini belirterek Esra Erol'da programına başvurmuştu. Biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Elif Hanım, kendisini büyüten annesi hayattayken onu üzmemek için girişimde bulunmadığını belirtmişti.