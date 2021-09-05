Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler, hangi konu işleniyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'de izlenecek olan yeni dizi daha başlamadan büyük yankı uyandırdı ve izleyicileri oldukça meraklandırdı. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hakkında bilgiler...
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.
BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU VE OYUNCULARI
Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.
Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.