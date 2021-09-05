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    • 05.09.2021 16:47
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    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler, hangi konu işleniyor?

    Dizi severler tarafından Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merakla araştırılır oldu. TRT 1’in yeni dizisi için meraklı ve heyecanlı bekleyiş sürerken yayın tarihi belli oldu. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile ön plana çıkan dizi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler, hangi konu işleniyor? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi ile ilgili bilgiler…

    takvim.com.tr
    Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı ne zaman başlayacak?

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı ne zaman başlayacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı oyuncuları kimler, hangi konu işleniyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TRT 1'de izlenecek olan yeni dizi daha başlamadan büyük yankı uyandırdı ve izleyicileri oldukça meraklandırdı. İşte Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı hakkında bilgiler...

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16 Eylül Perşembe saat 20.00'de TRT 1'de ekranlara gelecek.

    BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU VE OYUNCULARI

    Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan dizi, Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

    Yapımcılığını ES Film'in yaptığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Mustafa Burak Doğu ve Ethem Arslan'ın yazdığı dizinin başrollerinde ise Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Yetkin Dikinciler, Pelin Akil Altan, Melis Babadağ, İsmail Filiz, Gülcan Arslan, Devrim Evin, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alıyor.

        ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

        5 Mayıs 1988 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini İzmit'te tamamladıktan sonra İstanbul Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde yaptı.

        2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yapan Astepe, ardından tiyatro ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. "Karadayı" dizisinde "Orhan", "Analar ve Anneler" dizisinde "Mustafa", "Rüya" adlı dizide "Alaz", "Sen Anlat Karadeniz"de de "Tahir" karakterini canlandırdı.

        Emre Yeksan'ın yönettiği "Körfez" filminde "Selim" karakterini canlandıran Astepe, ayrıca "Üniversiteli", "Zayiat", "Meşakkat ve Karısı" ile "BalıkHavuzu" adlı kısa filmlerde de yer almıştır.
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