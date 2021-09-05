Survivor'da şampiyonluğu şans eseri kaçıran isme Acun Ilıcalı'dan muhteşem teklif! Bu kez daha fena esecek! O dizide oynayacak

8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.

SURVIVOR 2022 NE ZAMAN?

Her yıl MasterChef Türkiye yarışmasının ardından yayına başlayan Survivor, yılın 6 ayı çekim, 6 ayı tatil yapıyor. MasterChef Türkiye 2021 henüz ekranlara merhaba demişken, "Survivor 2022 başvuruları başladı mı?" sorusu yarışmaya katılmak isteyen fanatik kitlenin yoğun gündemini oluşturuyor. Konuyla ilgili yapımcı Acun Medya, yayıncı kuruluş TV8 ve Acun Medya'nın genç patronu Acun Ilıcalı'dan herhangi bir açıklama gelmezken, başvuruların TV8 kanalının resmi web sitesinde açık olduğu gözlerden kaçmıyor.