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    • Magazin
    • 06.09.2021 08:46
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    • 06.09.2021 08:46
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    Survivor'da şampiyonluğu şans eseri kaçıran isme Acun Ilıcalı'dan muhteşem teklif! Bu kez daha fena esecek! O dizide oynayacak

    Haziran ayında Survivor 2021'de adından devamlı söz ettiren isimlerden birisi de kuşkusuz Yiğit Poyraz oldu. Sevilen yarışmacı yeni projesiyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaracak. Bilindiği üzere Survivor geride bıraktığımız yakın bir vakitte final yaparak ekranlara 2022 yılının şubat ayına kadar veda etti. Finale kalan isimler İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz olmuştu. Acun Ilıcalı SMS oylaması sonuçlarına göre şampiyon olan ismi İsmail Balaban olarak açıkladı. Leyla ile Mecnun çok yakında Exxen dijital platformunda izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın da Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz'a öneri götürdüğü ve Poyraz'ın bu öneriye son derece sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Survivor’da şampiyonluğu şans eseri kaçıran isme Acun Ilıcalı’dan muhteşem teklif!

    Bu kez daha fena esecek! Survivor'da şampiyonluğu kıl payı kaçıran isme Acun Ilıcalı'dan mükemmel teklif! O dizide oynayacak. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen Survivor finalinde birinciliği İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'ın yeni projesi kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Geçtiğimiz aylada Galataport'ta oluşturulan Survivor finalinde İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış ve SMS oylamasının sonrasında Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu açıklamıştı. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor. Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de tekrar izleyicisiyle biraraya gelicek olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor.

    FİNALE KALMIŞTI

    Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.

    ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ

    SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu duyurmuştu. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor.

    Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor.

        Söylentilere göre Acun Ilıcalı'nın diziyle ilgili teklifine Yiğit Poyraz'ın sıcak baktığı konuşuluyor.

        ÇEKİMLER BAŞLADI

        Kendine has bir mizah yaratan dizi Exxen platformunda yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizinin heyecanla beklenen yeni sezon çekimleri başladı.

        SURVİVOR POYRAZ KİMDİR?

        Survivor 2021 ikincisi Yiğit Poyraz, arkadaşlarının kendisine soyadı ile hitap ettiği için kendisine Poyraz denildiğini açıkladı.

            26 Aralık 1994 doğumlu olan yarışmacı 1.80 boyunda. Aslen İzmirli olan yarışmacı Bodrum'da büyüdüğünü aktardı.

            2009 yılında Robert Kolej'ini yatılı olarak kazanarak İstanbul'a yerleşti. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümü kazandı. 1 yıl boyunca Sydney Uni'de exchange programı ile eğitim aldı.

            8 yaşından beri basketbol oynayan Yiğit Poyraz, 2 senedir ailesi ile birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor. Başarılı isim fitness ile ilgileniyor.

            SURVIVOR 2022 NE ZAMAN?

            Her yıl MasterChef Türkiye yarışmasının ardından yayına başlayan Survivor, yılın 6 ayı çekim, 6 ayı tatil yapıyor. MasterChef Türkiye 2021 henüz ekranlara merhaba demişken, "Survivor 2022 başvuruları başladı mı?" sorusu yarışmaya katılmak isteyen fanatik kitlenin yoğun gündemini oluşturuyor. Konuyla ilgili yapımcı Acun Medya, yayıncı kuruluş TV8 ve Acun Medya'nın genç patronu Acun Ilıcalı'dan herhangi bir açıklama gelmezken, başvuruların TV8 kanalının resmi web sitesinde açık olduğu gözlerden kaçmıyor.
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            Haberler Magazin Survivor'da şampiyonluğu şans eseri kaçıran isme Acun Ilıcalı'dan muhteşem teklif! Bu kez daha fena esecek! O dizide oynayacak
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