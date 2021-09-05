Survivor'da şampiyonluğu şans eseri kaçıran isme Acun Ilıcalı'dan muhteşem teklif! Bu kez daha fena esecek! O dizide oynayacak

Bu kez daha fena esecek! Survivor'da şampiyonluğu kıl payı kaçıran isme Acun Ilıcalı'dan mükemmel teklif! O dizide oynayacak. TV8 ekranlarında heyecanla takip edilen Survivor finalinde birinciliği İsmail Balaban'a kaptıran Yiğit Poyraz'ın yeni projesi kulislerde kulaktan kulağa geziyor. Geçtiğimiz aylada Galataport'ta oluşturulan Survivor finalinde İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmış ve SMS oylamasının sonrasında Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu açıklamıştı. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor. Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de tekrar izleyicisiyle biraraya gelicek olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor.
FİNALE KALMIŞTI
Geçen hafta İstanbul Galataport'ta düzenlenen finalle ekranlara veda eden Survivor'da finale İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz kalmıştı.
ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİ
SMS oylamasının ardından Acun Ilıcalı şampiyon olan ismin İsmail Balaban olduğunu duyurmuştu. Hedefine bu kadar yaklaşmışken son anda şampiyonluğu kaybeden Yiğit Poyraz'ın yeni sezonda yer alacağı proje belli oluyor.
Kulislerde konuşulanlara göre Yiğit Poyraz'ın Exxen'de yeniden izleyicisiyle buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde ekranlarda olacağı iddia ediliyor.