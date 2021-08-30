Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman başlayacak 2021? Masumlar Apartmanı yeni oyuncusu kim oldu?

Dr. ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi yayımlandığı ilk günden beri ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile izleyicisileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Gerçek bir hayat hikayesi olan dizi 37. bölüm sezon finali ile ekranlara kısa süreliğine veda etmişti. Son bölümde dizinin sevilen karakterlerinden İnci ölmüş ve Han da delilerek akıl hastanesine düşmüştü. Seyircilere duygusal anlar yaratan sezon finalinin ardından yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Ayrıca diziden ayrılan Farah Zeynep Abdullah'ın yerine geçecek isim yoğun olarak araştırılıyor. Peki Masumlar Apartmanı yeni sezon ne zaman başlayacak 2021? Masumlar Apartmanı yeni oyuncusu kim oldu?

MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

TRT 1 ekranlarında yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümlerinin ne zaman yayımlanacağına ilişkin kanal veya yapımcıdan herhangi bir açıklama yapılmadı. Fenomen dizinin, yeni sezonunun Eylül ayı ortaları gibi başlayacağı öngörülüyor.