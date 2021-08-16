Türkiye İkimizin Sırrı 2. bölüm ile ekran başına kilitlendi! İşte Atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı...

İkimizin Sırrı dün akşam merakla beklenen ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı Tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu!
Tüm Kişiler'de %3,08 reyting ve %11,43 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %2,27 reyting ve %9,28 izlenme payı 20+ABC1'de %2,72 reyting ve %9,86 izlenme payı alarak Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu.
İKİMİZİN SIRRI KONUSU
Yedi yaşındaki kızı Hayal (Ahsen Türkyılmaz) ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat (Leyla Feray), biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir.
Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun (Aras Aydın) ile kesişir.