Türkiye İkimizin Sırrı 2. bölüm ile ekran başına kilitlendi! İşte Atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı 3. bölüm fragmanı...

İkimizin Sırrı dün akşam merakla beklenen ikinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı öyküsü ile Pazar akşamlarına damgasını vuran İkimizin Sırrı Tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu!

Tüm Kişiler'de %3,08 reyting ve %11,43 izlenme payı AB Sosyal Statü'de %2,27 reyting ve %9,28 izlenme payı 20+ABC1'de %2,72 reyting ve %9,86 izlenme payı alarak Pazar akşamının en çok izlenen dizisi oldu.