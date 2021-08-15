İkimizin Sırrı’nın Neva’sı ve Alp’i arasında şaşırtan fark! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş Leyla Feray ile Aras Aydın meğer...

Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciden tam not aldı. 15 Ağustos Pazar akşamı 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin toplarken başrol oyuncuları Leyla Feray ile Aras Aydın'ın arasındaki uyum da çok konuşuldu.