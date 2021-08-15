İkimizin Sırrı’nın Neva’sı ve Alp’i arasında şaşırtan fark! Duyan inanamadı göründüğü gibi değilmiş Leyla Feray ile Aras Aydın meğer...
İkimizin Sırrı'nın Neva'sı ve Alp'i arasında şaşırtan fark! Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle tüm dikkatleri üzerine toplarken başrol oyuncuları Leyla Feray ile Aras Aydın'ın arasındaki uyumla da çok konuşuldu. Başarılı performanslarıyla izleyiciden tam not alan Leyla Feray ile Aras Aydın'ın özel hayatları ise merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncuların arasındaki boy farkını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte detaylar...
15.08.2021 16:58
- Son Güncelleme: 15.08.2021 16:58
Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyiciden tam not aldı. 15 Ağustos Pazar akşamı 2. Bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin toplarken başrol oyuncuları Leyla Feray ile Aras Aydın'ın arasındaki uyum da çok konuşuldu.
Başarılı performanslarıyla izleyiciden tam not alan Leyla Feray ile Aras Aydın'ın özel hayatları ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
Leyla Feray ile Aras Aydın hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, ikilinin arasındaki boy farkını duyunca ise şaştı kaldı.