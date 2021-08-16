World War Z filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dünya Savaşı Z filmi ne zaman çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Henüz izlememiş olan ve merak edenler internet üzerinden filmin konusu ve oyuncuları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki World War Z filmi kaç yılında vizyona girdi? İşte tüm detaylar...
WORLD WAR Z KONUSU NEDİR?
Zombi Savaşı'nın gerçek dehşetiyle yüzleşmenin vaktidir… Çin'de ortaya çıkan bir virüs insanları yaşayan ölüler haline getirmektedir. Ve insan oğlu ikiye ayrılır.
Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyor. Film Max Brooks'un aynı adlı kitabından uyarlandı.
WORLD WAR Z OYUNCULARI KİMLER?
Brad Pitt
David Morse,
James Badge Dale