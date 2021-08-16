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    • 16.08.2021 16:39
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    • 16.08.2021 16:39
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    World War Z filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dünya Savaşı Z filmi ne zaman çekildi?

    Dizi ve film severler tarafından gündemde sıklıkla World War Z filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen ve güçlü oyuncu kadrosu, konusu ile dikkat çekeni hafızalara kazınan filmlerden biri olan World War Z’yi ilk kez izleyecek olanlar hakkındaki bilgileri merakla sorguluyor. Peki Dünya Savaşı Z filmi ne zaman çekildi? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    World War Z filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

    World War Z filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dünya Savaşı Z filmi ne zaman çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Henüz izlememiş olan ve merak edenler internet üzerinden filmin konusu ve oyuncuları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki World War Z filmi kaç yılında vizyona girdi? İşte tüm detaylar...

    WORLD WAR Z KONUSU NEDİR?

    Zombi Savaşı'nın gerçek dehşetiyle yüzleşmenin vaktidir… Çin'de ortaya çıkan bir virüs insanları yaşayan ölüler haline getirmektedir. Ve insan oğlu ikiye ayrılır.

    Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film, insanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı odağına alıyor. Film Max Brooks'un aynı adlı kitabından uyarlandı.

    WORLD WAR Z OYUNCULARI KİMLER?

    Brad Pitt

    David Morse,

    James Badge Dale
        Yangında kül olan umutlar yardımlaşma ile yeşeriyor
        Haberler Televizyon World War Z filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Dünya Savaşı Z filmi ne zaman çekildi?
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