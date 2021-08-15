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Neva kızını kurtarmak için en tehlikeli yolu göze aldı! İşte İkimizin Sırrı 2. bölümden ipuçları...

Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, geçen hafta yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın üstlendiği dizi, izleyicileri ekran başına kilitlerken #İkimizinSırrı etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile ilk bölümden geniş bir izleyici kitlesi edinen dizinin yeni bölüm fragmanları da heyecanı kat kat arttırdı. 15 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelecek olan İkimizin Sırrı 2. bölümde yaşanacak olaylar ise merak konusu oldu. Peki İkimizin Sırrı 2. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

15.08.2021 09:36 - Son Güncelleme: 15.08.2021 10:20
Neva kızını kurtarmak için en tehlikeli yolu göze aldı! İşte İkimizin Sırrı 2. bölümden ipuçları...

Atv ekranlarında seyircisi ile buluşan İkimizin Sırrı dizisi, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk kez izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çeken dizi, daha ilk bölümden adından söz ettirmeyi başardı.

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Neva kızını kurtarmak için en tehlikeli yolu göze aldı! İşte İkimizin Sırrı 2. bölümden ipuçları...

Leyla Feray ve Aras Aydın'ın üstlendiği dizi, izleyicileri ekran başına kilitlerken #İkimizinSırrı etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Neva kızını kurtarmak için en tehlikeli yolu göze aldı! İşte İkimizin Sırrı 2. bölümden ipuçları...

15 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelecek olan İkimizin Sırrı 2. bölümde yaşanacak olaylar ise merak konusu oldu. Peki İkimizin Sırrı 2. bölümde neler yaşanacak?

Neva kızını kurtarmak için en tehlikeli yolu göze aldı! İşte İkimizin Sırrı 2. bölümden ipuçları...

İKİMİZİN SIRRI 2. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Neva, kızının kaçırılması üzerine Korhan'ın kendine yaptığı kuryelik teklifini kabul etmek zorunda kalır.

Neva kızını kurtarmak için en tehlikeli yolu göze aldı! İşte İkimizin Sırrı 2. bölümden ipuçları...

Kızını kurtarmak için her şeyi göze alan Neva yola çıkar. Alp Karahun ise annesinin ilerleyen hastalığına biz çözüm yolu bulmak zorundadır. Olaylar Neva ile Alp'i karşı karşıya getirir.

Neva kızını kurtarmak için en tehlikeli yolu göze aldı! İşte İkimizin Sırrı 2. bölümden ipuçları...

İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI
Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular

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