Neva kızını kurtarmak için en tehlikeli yolu göze aldı! İşte İkimizin Sırrı 2. bölümden ipuçları...
Atv'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, geçen hafta yayınlanan ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Leyla Feray ve Aras Aydın'ın üstlendiği dizi, izleyicileri ekran başına kilitlerken #İkimizinSırrı etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile ilk bölümden geniş bir izleyici kitlesi edinen dizinin yeni bölüm fragmanları da heyecanı kat kat arttırdı. 15 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelecek olan İkimizin Sırrı 2. bölümde yaşanacak olaylar ise merak konusu oldu. Peki İkimizin Sırrı 2. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları...
Atv ekranlarında seyircisi ile buluşan İkimizin Sırrı dizisi, 8 Ağustos Pazar akşamı ilk kez izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile dikkat çeken dizi, daha ilk bölümden adından söz ettirmeyi başardı.
Leyla Feray ve Aras Aydın'ın üstlendiği dizi, izleyicileri ekran başına kilitlerken #İkimizinSırrı etiketiyle sosyal medyaya damga vurdu.
15 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelecek olan İkimizin Sırrı 2. bölümde yaşanacak olaylar ise merak konusu oldu. Peki İkimizin Sırrı 2. bölümde neler yaşanacak?
İKİMİZİN SIRRI OYUNCULARI
Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular