İpek cinayet büroyu podyuma çevirdi! Baş Belası 8. bölüm 2. fragmanında heyecan dorukta: Büyük itiraf!

Atv'nin sevilen dizisi 'Baş Belası' heyecan ve eğlence yüklü hikayesinin yanı sıra, İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu'nun kostümleri ile de övgü alıyor. Dizide psikolog olarak cinayet büro ekibine dahil olup cinayet davalarında çalışmaya başlayan İpek, zorlu çalışma şartlarına rağmen şıklığından ve güzelliğinden taviz vermiyor.
Varlıklı bir hayattan gelen ve tarzını her fırsatta konuşturan İpek, pahalı çantaları, topuklu ayakkabıları ve her daim bakımlı görüntüsüyle başta Şahin olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına tümüyle tezat oluşturuyor. İpek'in birbirinden şık kostümleri bilhassa kadın izleyicilerden yoğun övgü alıyor.
Kendini bir cinayet mahallinin ortasında bulan Nazlı, başına aldığı darbenin etkisiyle hiçbir şey hatırlamaz. İpek cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan arkadaşının masumiyetini kanıtlamaya çalışırken Şahin onu geri planda kalmaya ikna eder.
Cinayetle suçlanan Nazlı büyük bir korku içindedir. İpek ise arkadaşına gerçeği ortaya çıkaracağına dair söz verir. Diğer taraftan Doruk, Nermin'e hislerini açıklamaya karar verir. Doruk'un itirafı Nermin'i oldukça şaşırtacaktır.
Arkadaşının durumuna üzülen İpek'in moralini düzeltmek isteyen Şahin onu yemeğe çıkarır. Yemekte aralarında geçen sohbet Şahin'le İpek'i birbirine iyice yaklaştırır.