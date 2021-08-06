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    • 06.08.2021 11:58
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    • 06.08.2021 11:58
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    Bir Zamanlar Çukurova gemileri yaktı Eşkıya'nın yıldızını da aldı! İbrahim Çelikkol tüyleri diken diken ederken o da geliyor

    atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana perşembe akşamlarının zirvesinden inmeyen Bir Zamanlar Çukurova o öyle kadroyla yeni sezona başlayacak ki izleyicilerin tüyleri daha şimdiden diken diken. Geri bıraktığımız sezon Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Esra Dermancıoğlu, Vahide Perçin, Nazan Kesal gibi yıldızlarına veda eden Bir Zamanlar Çukurova bu boşlukları yıldız transferlerle dolduruyor. Bir süredir İbrahim Çelikkol'un Bir Zamanlar Çukurova'ya katılacağı iddiaları kol gezerken bir başka iddia daha ortaya atıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir süre rol alan ünlü oyuncu Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncu kadrosuna dahil oldu.

    Bir Zamanlar Çukurova gemileri yaktı Eşkıya’nın yıldızını da aldı!

    Bir Zamanlar Çukurova gemileri yaktı Eşkıya'nın yıldızını da aldı! İbrahim Çelikkol tüyleri diken diken ederken o da geliyor... Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon tarihi yaklaşırken yeni gelişmeler de gündemde yer almaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonuna İbrahim Çelikkol'un Hakan Gümüşoğlu karakteri ile katılacağı öne sürülmüştü bir süre önce. Henüz bu iddianın yankıları dinmeden Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz'ın yıldızını da Çukurova'ya dahil olduğu iddia edildi.

    TV100'de yer alan habere göre Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 103. bölüm çekimleri yakında başlıyor.

    ATV'nin Tims&B imzalı rekortmen dizisinin kadrosuna İbrahim Çelikkol dahil olmuştu. Yakışıklı oyuncunun karakteriyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

        Çelikkol, Hakan Gümüşoğlu rolüne hayat verecek. Bir lojistik firmasının sahibi olan Gümüşoğlu Beyrut sahneleriyle diziye iddialı bir giriş yapacak.

        Demir Yaman'dan intikam almak için Çukurova'ya ayak basacak olan Hakan dizideki hiç düşmeyen tansiyonu iyice artıracak

        EŞKIYA'DAN GELİYOR

        ATV ekranlarının sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova'ya yine aynı kanalda izlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan transfer gerçekleşiyor.

        Çukurova'da Demir'i oynayan Murat Ünalmış'ın diziye veda etmesi üzerine yerine İbrahim Çelikkol'un gelmesi büyük yankı uyandırırken Çukurova'ya bomba bir transfer daha geliyor.

            Ardından Eşkya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde iki sezon boyunca Ateş karakterini oynayan Erkan Bektaş, Bir Zamanlar Çukurova'ya katıldı. Oyuncu, dizinin dördüncü sezonunda önemli bir karaktere imza atacak.

            ERKAN BEKTAŞ KİMDİR?

            Erkan Bektaş, 1972 yılında Ankara'da doğdu. Uzun yıllardır hem dizilerde hem sinema filmlerinde hem de tiyatro sahnesinde birçok rolde yer alan tecrübeli bir isim olan Erkan Bektaş, bugüne kadar birçok rolü başarıyla canlandırdı.

            Oyuncu, özellikle de unutulmaz dizilerde rol alarak dikkatleri üzerine çekti. Ihlamurlar Altında dizisindeki Salih karakterinin yanı sıra, Aşk ve Ceza dizisindeki Yavuz karakteri akıllarda kalıcı olmuştu.

            Umutsuz Ev Kadınları dizisinden Gülperi'deki Eyüp karakterine kadar birçok rolde izlediğimiz Erkan Bektaş, 2016-2018 yıllarında ise efsane dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da izleyicilerin karşısına Ateş karakteri ile çıktı.

            En son yine atv ekranında yayınlanan Akıncı isimli dizide Kemal karakterine hayat veren Erkan Bektaş, bir başka atv dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya transfer oldu…
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