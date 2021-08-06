Bir Zamanlar Çukurova gemileri yaktı Eşkıya'nın yıldızını da aldı! İbrahim Çelikkol tüyleri diken diken ederken o da geliyor... Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezon tarihi yaklaşırken yeni gelişmeler de gündemde yer almaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonuna İbrahim Çelikkol'un Hakan Gümüşoğlu karakteri ile katılacağı öne sürülmüştü bir süre önce. Henüz bu iddianın yankıları dinmeden Eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz'ın yıldızını da Çukurova'ya dahil olduğu iddia edildi.