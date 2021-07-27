Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu paylaştı iltifatlar havada uçuştu! Fit hali ile tam not aldı güzelliğiyle ilgi odağı oldu
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu paylaştı iltifatlar havada uçuştu! Başrolünü Seçkin Özdemir ile paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Baş Belası'nda İpek karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendine hayran bıraktı. Ergenlik döneminde kilolarından muzdarip olan ve aldığı 20 kiloyu pesketaryen diyetiyle verdiğini açıklayan ünlü oyuncu, fit hali ile takipçilerinden tam not aldı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de çok konuşulan Helvacıoğlu'nun paylaşımı, adeta sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun binlerce beğeni toplayan o pozları...
27.07.2021 18:41
- Son Güncelleme: 27.07.2021 18:41
Baş Belası dizisi ile atv ekranlarında izleyiciyle buluşan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.