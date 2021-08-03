ATV'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programı geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmıştı. Programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı bu gelişmenin hemen ardından merak konusu oluyor. Peki, Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli olmadı. Programın Eylül ayında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.

İşte programda yaşanan son gelişmeler;