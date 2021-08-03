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    • Televizyon
    • 03.08.2021 15:54
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    • 03.08.2021 15:54
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    Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı?

    Hafta içi her gün saat 16.20'de ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programı Haziran ayında sezon finali yaparak tatile girdi. Programı dakika dakika takip eden izleyiciler yeni sezon tarihi hakkında bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak?

    ATV'de izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programı geçtiğimiz aylarda sezon finali yapmıştı. Programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı bu gelişmenin hemen ardından merak konusu oluyor. Peki, Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

    ESRA EROL'DA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı belli olmadı. Programın Eylül ayında tekrar ekranlarda olması bekleniyor.

    İşte programda yaşanan son gelişmeler;

    ESRA EROL'DA KİMDİR?

    12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır.

    Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

        KARİYERİ

        2003 - Siemens Mobile Kuşak (Sunucu) - (Teknoloji TV)
        2005-2007 - Turkuaz (Kanal D)

        2007 - Esra Erol'la Dest-i İzdivaç (Flash TV)
        2008 - Esra Erol'la İzdivaç (Star TV)

        2009-2013 - Esra Erol'la Evlen Benimle (atv)
        2013-2015 - Esra Erol'la (FOX)
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            Haberler Televizyon Esra Erol yeni sezon ne zaman başlayacak? ATV Esra Erol'da yeni sezon tarihi açıklandı mı?