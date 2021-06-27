"Bu işin peşini bırak, hayatını tehlikeye atarsın..." Baş Belası 2. bölüm 2. fragmanı: İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor!

ATV'nin yeni ve merak uyandıran dizisi Baş Belası 2. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryo ise; Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar, Ramazan Demirli tarafından kaleme alındı. ATV'nin yeni ve merak uyandıran dizisi Baş Belası, izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryo ise; Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar, Ramazan Demirli tarafından kaleme alındı.
BAŞ BELASI DİZİ KONUSU
Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.
İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...
BAŞ BELASI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.
Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır. İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez.