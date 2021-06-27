"Bu işin peşini bırak, hayatını tehlikeye atarsın..." Baş Belası 2. bölüm 2. fragmanı: İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor!

ATV'nin yeni ve merak uyandıran dizisi Baş Belası 2. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryo ise; Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar, Ramazan Demirli tarafından kaleme alındı. ATV'nin yeni ve merak uyandıran dizisi Baş Belası, izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryo ise; Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar, Ramazan Demirli tarafından kaleme alındı.

BAŞ BELASI DİZİ KONUSU

Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.