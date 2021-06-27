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    • 27.06.2021 12:27
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    "Bu işin peşini bırak, hayatını tehlikeye atarsın..." Baş Belası 2. bölüm 2. fragmanı: İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor!

    Baş Belası 2. bölüm ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, Taner Rumeli, Yılmaz Kunt, Buçe Buse Kahraman, Ali Mert Yavuzcan, Ergül Miray Şahin, Özgür Cem Tuğluk, Eyüp Mert İlkıs gibi başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Baş Belası 2. bölüm 2. fragmanında İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor! İşte Baş Belası yeni bölümde yaşanacaklar...

    Baş Belası 2. bölüm 2. fragmanı: İpek ve Şahin, Kadir'in izini buluyor

    ATV'nin yeni ve merak uyandıran dizisi Baş Belası 2. bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryo ise; Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar, Ramazan Demirli tarafından kaleme alındı. ATV'nin yeni ve merak uyandıran dizisi Baş Belası, izleyici karşısına çıkıyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin yönetmenliğini Murat Onbul üstlenirken, senaryo ise; Gülsev Karagöz, Zafer Özer Çetinel, Ahmet Orçun Okşar, Ramazan Demirli tarafından kaleme alındı.

    BAŞ BELASI DİZİ KONUSU

    Baş Belası, kendisini ailesine adamış bir kadın olan İpek Gümüşçü'nün hayatını derinden sarsan olaylar sonucu emniyette psikolog olarak çalışmaya başlamasıyla yaşadıklarını konu alıyor.

    İpek'in çocukluğundan beri tutkusu olan polisiye merakı onu cinayet büro baş komiseri Şahin Kara'yla sık sık karşı karşıya getirecek. "Baş Belası" birbirine taban tabana zıt bu iki karakterin polisiye maceralarla süslü eğlenceli hikayeleri...

    BAŞ BELASI 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.

    Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır. İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez.

        İpek'in gözlemleri, psikoloji eğitiminin avantajını kullandığı sorgu teknikleri ipuçlarının birleştirilmesinde büyük katkı sağlar. Şahin, her ne kadar kabul etmek istemese de İpek'ten ciddi yardım almaktadır.



        Diğer yanda hala kaçak olarak aranan Kadir'in peşinde olan Şahin, İpek'in de iz peşinde olduğunu fark eder. Bu sırada oğlunun kaybolması İpek'e korku dolu anlar yaşatır. İpek, Şahin'in yardımıyla oğlunu bulduğunda Kadir'in de izine rastlayacaktır.

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