Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden...
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden geliyor. Yaklaşık üç sezon önce Atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i olarak tanıdı İrem Helvacıoğlu... Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Helvacıoğlu, yine Atv ekranlarında. Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun ailesi merak konusu oldu. Güzel oyuncunun annesi ve ablasını görenler 'güzellik genetik' diyor.
Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.
Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır. İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez. İpek'in gözlemleri, psikoloji eğitiminin avantajını kullandığı sorgu teknikleri ipuçlarının birleştirilmesinde büyük katkı sağlar. Şahin, her ne kadar kabul etmek istemese de İpek'ten ciddi yardım almaktadır.