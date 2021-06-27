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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden...

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden geliyor. Yaklaşık üç sezon önce Atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i olarak tanıdı İrem Helvacıoğlu... Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Helvacıoğlu, yine Atv ekranlarında. Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun ailesi merak konusu oldu. Güzel oyuncunun annesi ve ablasını görenler 'güzellik genetik' diyor.

27.06.2021 11:36 - Son Güncelleme: 27.06.2021 11:41
Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden...

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeş, 'güzellik anneden' dedirtiyor.

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Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden...

﻿Cinayet Büro amiri Mehmet'in kararıyla İpek'le aynı odayı paylaşmak zorunda kalan Şahin, durumdan hiç de memnun değildir. İpek'ten kurtulmak ve onu kendi alanından uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Pozitif iletişimi savunan bir insan olan İpek ise ısrarla Şahin'le iletişim kurmaya çalışmaktadır.

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden...

Şahin her işe burnunu soktuğunu düşündüğü İpek'i vakaların dışında tutmaya kararlı olsa da Mehmet, amirin emriyle vakada İpek'le birlikte çalışmak zorunda kalır. İlk kez bir olay yeri gören İpek zorlansa da pes etmez. İpek'in gözlemleri, psikoloji eğitiminin avantajını kullandığı sorgu teknikleri ipuçlarının birleştirilmesinde büyük katkı sağlar. Şahin, her ne kadar kabul etmek istemese de İpek'ten ciddi yardım almaktadır.

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden...

Diğer yanda hala kaçak olarak aranan Kadir'in peşinde olan Şahin, İpek'in de iz peşinde olduğunu fark eder. Bu sırada oğlunun kaybolması İpek'e korku dolu anlar yaşatır. İpek, Şahin'in yardımıyla oğlunu bulduğunda Kadir'in de izine rastlayacaktır.

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden...

İrem Helvacıoğlu'nun annesi ve ablası sosyal medya gündeminde. Güzelliği anneden alan abla- kardeş ikiz gibi görünüyor. İşte başta Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu olmak üzere ünlülerin anneleri...