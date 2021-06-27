Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden...

Baş Belası'nın İpek'i İrem Helvacıoğlu'nun anne ve ablasına bakın! İkiz gibi görünen abla - kardeşin güzelliği anneden geliyor. Yaklaşık üç sezon önce Atv'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i olarak tanıdı İrem Helvacıoğlu... Oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken Helvacıoğlu, yine Atv ekranlarında. Baş Belası dizisinde Psikolog İpek karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu'nun ailesi merak konusu oldu. Güzel oyuncunun annesi ve ablasını görenler 'güzellik genetik' diyor.

27.06.2021 11:36 - Son Güncelleme: 27.06.2021 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





