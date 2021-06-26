Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! Joker bile kurtaramadı Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Tarık Akan, Kemal Sunal…

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi.
Yarışmacı zor anlar yaşarken izleyiciler ''Hangi iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir Yeşilçam filmi seyredebilirsiniz?'' sorusunun yanıtı aratmaya başladı.
Milyonların ilgiyle takip ettiği yarışmaya damga vuran "Hangi iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir Yeşilçam filmi seyredebilirsiniz?" sorusunun şıkları ise şöyle;
A- Cüneyt Arkın ve Tarık Akan
B- Tarık Akan ve Kadir İnanır
C- Kadir İnanır ve Kemal Sunal
D- Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın