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    • 26.06.2021 23:51
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    Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! Joker bile kurtaramadı Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Tarık Akan, Kemal Sunal

    Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Yeşilçam sorusu izleyicileri ekran başına kilitledi. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de yarışmacıya 'Hangi iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir Yeşilçam filmi seyredebilirsiniz?' sorusu yöneltildi. Şıklarda Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Tarık Akan, Kemal Sunal’ın yer aldığı soru yarışmacıya zor anlar yaşattı. İşte merak edilen o sorunun cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Yeşilçam sorusu! Joker bile kurtaramadı Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Tarık Akan, Kemal Sunal…

    Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'in yeni bölümünde sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi.

    Yarışmacı zor anlar yaşarken izleyiciler ''Hangi iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir Yeşilçam filmi seyredebilirsiniz?'' sorusunun yanıtı aratmaya başladı.

    Milyonların ilgiyle takip ettiği yarışmaya damga vuran "Hangi iki oyuncunun birlikte rol aldığı bir Yeşilçam filmi seyredebilirsiniz?" sorusunun şıkları ise şöyle;

    A- Cüneyt Arkın ve Tarık Akan

    B- Tarık Akan ve Kadir İnanır

    C- Kadir İnanır ve Kemal Sunal

    D- Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın

        Yarışmacı, çift cevap hakkını kullanarak B ve C şıklarını seçti.

        Cevap: A- Cüneyt Arkın ve Tarık Akan

        Cüneyt Arkın ve Tarık Akan, 1978 yılında Maden adlı filmde başrolü paylaşmıştır.

            Cüneyt Arkın'ın İlyas, Tarık Akan'ın ise Nurettin karakterini canladırdığı filmin kadrosunda şu isimler yer almıştır: Hale Soygazi, Meral Orhonsay, Halil Ergün, Baki Tamer, Nurhan Nur, Ahmet Turgutlu, İhsan Yüce.
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