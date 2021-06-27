Teşkilat dizisinin güzel oyuncusundan yeni proje müjdesi! Ekranlara bomba gibi geri dönüyor! Yine çok sevilecek…

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sezon finali yapan dizilerin oyuncuları da yeni projeler için el sıkışmaya başladı. Bu isimlerden biri de Teşkilat dizi kadrosundan oldu ve yeni projesi ile sevenlerini mutlu edecek. Güzel ve başarılı oyuncu yaz sezonu arasını değerlendirerek güzel bir proje ile anlaştı ekranlara bomba gibi geri dönüyor. Daha önce yer aldığı dizi ve filmlerdeki oyunculukları ile beğenilen isim yine çok sevilecek. İşte Teşkilat dizisinin hangi oyuncusu olduğu ve yeni projesi hakkında detaylar…