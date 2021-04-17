Akıncı 16. bölüme damga vuran sahne! Nergis’in öldü sandığı annesi yaşıyor
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Akıncı, dün akşam ekrana gelen 16. bölümüyle nefes kesti. Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, aksiyon ve duygusal sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşan Nergis, hayatının şokunu yaşıyor. Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakterinin annesinin yaşadığını öğrendiği sahne ise son bölüme damga vurdu.
17.04.2021 10:05
- Son Güncelleme: 17.04.2021 10:05
Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, 16. bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Nergis'in annesinin yaşadığını öğrendiği damga vurdu.
Büşra Develi'nin can verdiği Nergis karakteri, elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürprizle karşılaştı. Nergis, Akıncı'nın 16. bölümünde öldü zannettiği annesinin yaşadığını öğrendi.
AKINCI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fatih kardeşi Beyza'yı öldürenler ile Acı Getirenler'in aynı kişiler olduğunu anlamıştır. Nergis ise hayatının en büyük şokunu yaşamaktadır.
Acı Getirenler, şehrin yeraltını tamamıyla ele geçirmişlerdir. Şimdi ise cüretkar planlarını uygulamak için harekete geçmişlerdir.
Türkiye'yi gerçekten çok zor durumda bırakacakları bir baskın planlarlar ama hesaba katmadıkları bir şey vardır, Akıncı geri dönmüştür!