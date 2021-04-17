Akıncı 16. bölüme damga vuran sahne! Nergis’in öldü sandığı annesi yaşıyor

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Akıncı, dün akşam ekrana gelen 16. bölümüyle nefes kesti. Başrollerini Şükrü Özyıldız ile Büşra Develi'nin üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Akıncı, aksiyon ve duygusal sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürprizle karşılaşan Nergis, hayatının şokunu yaşıyor. Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakterinin annesinin yaşadığını öğrendiği sahne ise son bölüme damga vurdu.

17.04.2021 10:05 - Son Güncelleme: 17.04.2021 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





